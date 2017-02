Leder: Gi ungdommen medbestemmelse OMRINGET: Tix møtte fansen etter konserten. «Forfriskende er det at en varaordfører fra Kristelig Folkeparti har vært en aktiv støttespiller for ungdommen når det gjelder å få til et slikt arrangement med vulgære tekster som er fjernt fra innholdet i enhver salmebok». 03.02.2017 kl 08:04



Kilden fritidsklubb i Arendal har betydd mye for en god del mennesker. Mange har fine oppvekstminner herfra. Derfor var det nok ikke få som stusset da det nyvalgte Ungdommens bystyre i fjor høst tok opp behovet for en ny ungdomsklubb. Bakgrunnen var ungdommens frustrasjon over at miljøet ved fritidsklubben «ikke var noe greit», som de unge politikerne selv uttrykte det. Til og med politiet kunne bekrefte at Kilden gradvis hadde utviklet et dårlig renommé, og fortalte at ungdommen rett og slett kviet seg for å gå dit.

Bystyrepolitikerne tok raskt tak i situasjonen og bevilget på tampen av fjoråret penger til en ny stilling ved Kilden fritidsklubb. Så tok politikerne i Ungdommens bystyre selv initiativ, i dialog med bl.a. KrF-varaordfører Terje Eikin, til et arrangement ungdomspolitikerne mente ville bidra til å gi fritidsklubben rykte for å være et mer kult sted. Valget falt på artisten "TIX", kjent for sine russelåter, selv om VG kalte tekstene i fjorårets russealbumet for simple, sexfokuserte og ubehagelig drøye før avisen trillet et terningkast én. «Ned på kne lille luremus/Tar deg med til et fullstappa horehus» og «Bli med inn i helvete, hooker en tøs, jeg vil se deg naken» er blant tekstene hans.

Ungdommene i Arendal er tydeligvis ikke enige i VGs anmeldelse. Både artisten og de grove låtene hans slo godt an hos ungdommen helt ned til 12-årsalderen, som selv sang med for full hals under konserten. Det er viktig at ungdommen selv, slik som i dette tilfellet, får eiendomsrett til fritidsklubben gjennom aktiv medbestemmelse. Paradokset ved at fritidsklubben, som skal være en trygg og rusfri arena for unge mellom 13 og 18 år, henter en artist som er opptatt av sex og alkohol, får heller bli hengende i lufta som en utfordrende refleksjon for oss voksne. Forfriskende er det at en varaordfører fra Kristelig Folkeparti har vært en aktiv støttespiller for ungdommen når det gjelder å få til et slikt arrangement med vulgære tekster som er fjernt fra innholdet i enhver salmebok.

Her finner du flere ledere og meninger.