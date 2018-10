Kronikk: Ikke gi meg medlidenhet. Gi meg en saftig high five

SKAMMMEN : «Jeg oppdaget for en del år siden at datteren min var en del av denne statistikken. Eller rettere sagt, hun skulle vært det,» skriver kronikkforfatteren. (Foto: Illustrasjonsfoto NTB scanpix/privat)

Omfanget av barnefattigdom har sakte, men sikkert økt siden 2005, med unntak av en utflating i 2008 – 2011, og deretter økt hvert år med 7,6 prosent i 2011 til 10,3 prosent i 2016 (Bjørnestad 2018). At denne statistikken kommer fra et av verdens rikeste land opplever jeg ganske surrealistisk. I mandagsutgaven av Agderposten kunne vi lese at 1.007 barn vokser opp i fattigdom i Arendal. Først og fremst, ulike instanser definerer fattigdom svært ulikt. La meg definere hva jeg faktisk snakker om her. Statistisk sentralbyrå opererer med to begreper, relativ fattigdom og absolutt fattigdom. For å beskrive relativ fattigdom operer SSB med det som kalles fattigdomsgrensa. I Norge er den 60 prosent av medianinntekten. For en enslig person er fattigdomsgrensa 207 400 kr i året. I større husholdninger med et par med to barn er fattigdomsgrensa 435 600kr (Lind 2017) Absurd Jeg oppdaget for en del år siden at datteren min var en del av denne statistikken. Eller rettere sagt, hun skulle vært det. Men barn av studenter blir ikke tatt med i statistikken over barnefattigdom i Norge. Noe som er ganske absurd, siden ganske mange av oss peker på samme virkemiddel for å forebygge fattigdom, utdanning til økt arbeidsdeltakelse. For at utdanning skal fungere som en reell utvei av fattigdom burde stipendordningene for enslige forsørgere og familier økes betraktelig.

Legg skammen der den hører hjemme, hos de tungrodde systemene og det evinnelige byråkratiet. Hos regjeringen som ikke har klart å øke barnetrygda siden 1996.

I dag er fullt stipend og lån for enslig forsørger 9.384 kr i måneden. Jeg var heldig nok til å få studentbolig da jeg studerte, da var leien 7.300 kr i måneden, eksklusive utgifter til vaskeriet. Man trenger ikke å være utdannet økonom for å forstå at dette er et vanskelig regnestykke å få til å gå opp. SSB operer med en fattigdomsgrense for enslige forsørgere på 207.400 kr i året, stipend og fult lån i tolv måneder for en enslig forsørger utgjør 112 608 kr. Da jeg skulle skrive denne artikkelen, oppdaget jeg på nytt at datteren min er en del av denne statistikken.

Vår husholdning, som består av to voksne og tre barn, har altså mindre enn 435.600 kr i året. Det på tross av at jeg er i hundre prosent stilling i kommunen, med tarifflønn og en mastergrad i lomma. Absurd? Det syntes jeg og, men det bagatelliserer allikevel ikke utfordringen vi snakker om. FNs barnekonvensjon tydeliggjør barns rett og mulighet til lek og fritid. Derfor fryder det meg å lese at finansminister Siv Jensen legger frem et forslag om økt bevilgning til ferietiltak og fritidsaktiviteter for lavinntektsfamilier. Jeg avventer jubelen til det blir bestemt hvordan dette rent praktisk skal fungere. Vi vet at barnefattigdom ofte fører til redusert eller ingen tilgang til fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter gir mestring, nye venner, en arena for å lære språk og tilgang til lokal tilknytning. Hva gjør ditt lag/forening for å inkludere barn med vedvarende lav inntekt i aktiviteten du tilbyr? Må man ha mye utstyr? Arrangeres det cuper i andre byer? Løsinngen I tråd med dette kunne en løsning vært at utstyr til aktivitet kan lånes av klubben, men da må det være en kulturell norm i ditt lag/forening. Hvis ni av ti barn har flunkende nye fotball sko, unntatt Ole med låne sko utjevner vi ikke forskjeller. Om man for eksempel peker på miljøfordeler eller utjevning av forskjeller som årsak til at her hos oss, bruker alle brukte leggskinner, da utjevner man forskjeller.

Jeg vil ha en saftig high five for at jeg har klart å sno meg gjennom et system som jeg opplever motarbeider folk som meg, som prøver å snu realiteten av fattigdom til noe annet.

Store Norske Leksikon trekker frem SSBs tall og forskning på fattigdomsfeltet. I SNLs definisjon på norsk fattigdom trekker forfatteren frem at et tegn på relativ fattigdom kan og være at du ikke eier landområder eller ikke har noe formue. (Lind 2017)

Det er da man skjønner at man bor i et velskodd land, når det er lagt opp til at du skal eie og ha en formue på bok. Men samtidig er det den realiteten vi lever i, derfor er vi nødt til å ta utfordringene som følger med det på alvor. Om man ikke har formue eller kommer fra et møblert hjem, har man mindre mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Da må man forholde seg til et leiemarked med helt hinsides priser. Med de leiesummene man må ut med, kunne man betjent vanvittig høye boliglån, men så langt kommer man ikke uten oppsparte midler eller kausjonist. Man skulle tro sosialmobilitet var lettere i 2018. Anerkjenn meg La meg stoppe litt. Om du sitter med medlidenhet for meg nå, takker jeg pent nei. Den vil jeg på ingen måte ha. Jeg vil ha en saftig high five for at jeg har klart å sno meg gjennom et system som jeg opplever motarbeider folk som meg, som prøver å snu realiteten av fattigdom til noe annet. Jeg vil du skal anerkjenne at barnefattigdom er et symptom på at foreldrene sitter i en situasjon det er vanskelig å komme seg ut av slik realiteten er i dag. Og nåde deg om du kaller foreldre som lever i fattigdom ressurssvake, for ofte er vi alt annet enn det. Er du klar over hvor omfattende det er å søke Nav for å få dem til å betale en regning for deg, eller hvor krevende det er å klage på et vedtak hos Nav? Jeg har til dags dato til gode å oppleve at en søknad hos Nav går knirkefritt. Samtidig opplever jeg kommunikasjonen mellom instansene som treffer folk med lav inntekt, for dårlig.

Stigespill Du er nødt til å være vanvittig på hugget for å ha oversikt over hva du har krav på, hva du kvalifiserer til, hvilke tiltak som eksisterer, hva du kan søke på og hvor. Det er aldri noen som har kommet med en fullstendig oversikt til meg på hva jeg har krav på, det må du finne ut av selv. Jeg opplever Nav som et slags stigespill. Spilleren starter med å levere en søknad på Nav, spilleren spør konsulenten i skranken om søknaden ser fullstendig ut, konsulenten nikker og legger papirene i bunken av søknader mottatt for dagen. Seks steg frem. Tre uker går, søknaden er avslått grunnet manglende dokumenter. Rykk tilbake til start. Eller et annet scenario jeg har opplevd, dokumentene ble aldri stemplet, og har forsvunnet. Rykk tilbake til start. Eller: Du har fått ny saksbehandler, rykk tilbake til start. Saksbehandleren din er på ferie, rykk tilbake på start. Saken er foreldet, tilbakevirkende kraft eksisterer ikke, rykk tilbake til start. Der skammen hører hjemme Av og til har jeg kjent på en følelse av:

Er det meningen vi ikke skal få til dette? Eller er det meningen vi skal gi opp? Nav har ofte fått meg til å føle at Kafkas Prosessen leses som en walk in the park.