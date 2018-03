Kronikk: Et langbord for verden

Det var et ganske så sterkt skue – «Jeg fikk en opplevelse da jeg så inn kirkedøra,» sa en jeg kjenner som var der. «Jeg tenkte at nå går vi inn i verden.» Arrangementet «Livssyn møter livssyn» var en forlengelse av prosjektet «Folk møter folk», som jobber med nettverksbygging mellom mennesker med ulik bakgrunn og kultur. Den norske kirke har vært invitert inn i prosjektet, som ble startet for et par år siden av Med Hjerte for Arendal og Arendal voksenopplæring, sammen med Agderforskning. Oppslag i både lokale og nasjonale medier fortalte enstemmig om at det hadde vært en spesiell opplevelse for alle som var til stede. «Nå går vi inn i verden», tenkte min venn. Hva var det med dette bordet og møtet som rørte oss så sterkt? Jo, jeg tror langbordet ga oss et glimt av en drøm; et håp; en lengsel – om at det en dag skal finnes et bord i verden, som alle kan ta plass ved, side om side. Jeg blir stadig imponert og glad over å se alle de bord som dekkes rundt omkring i Arendal, i organiserte former som i uformelle, for å gir plass til nye fellesskap. En kikk på nettsiden til Med Hjerte for Arendal viser at over 100 lag, foreninger og menigheter arbeider sammen med kommunen for å gjøre byen til «et godt sted å bo for alle», som er visjonsformuleringen. I Kirkebasaren møtes KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) hver mandag til samtale og gode måltider. Lenger bort i gata holder «strikkekafeen» til, der man strikker litt og snakker mye om å være ny i Norge og hvordan man kan ta vare på hverandre. Stadig møter jeg på nye mennesker som bruker av sin ledige tid til å skape rom der utveksling kan skje og vennskap kan vokse. En drøm; et håp; en lengsel. Mon det ikke også var dette som kom til uttrykk i TV2s konkurranse «Norske Talenter», da en gruppe fra Levanger sang seg rett til semifinale? Gruppen kaller seg «Kveldskoret», og de om lag 20 medlemmene er tilknyttet kommunens Voksenopplæring. Med koret på den ene siden av bordet, og dommerne på den andre, skjedde det et møte som beveget Bjarne Brøndbo til å sende sangerne rett videre i konkurransen.

– Her kommer det en gjeng fra alle verdenshjørner, og det var det som gjorde det rørende. Da de sang om å være flyktning ble jeg rørt. Da valgte jeg å trykke på den perfekte gullknappen, for her hadde vi noe som var bra og viktig, sa Bjarne Brøndbo til TV2 etter sendingen. Selv ble jeg også rørt, først av menneskene som sang, dernest av dommernes reaksjon. Det var flott å være vitne til den umiddelbare responsen: – Det er så sterkt å se at det er så mange flotte mennesker i alle aldre som kommer og gir oss dette! – Jeg ser så mange muligheter i den gjengen som står her! utbrøt dommerne. Sammen med mange små bord rundt omkring i byen og landet, gir langbordet i Trefoldighet og dommerbordet i Norske Talenter glimt av, og håp om et lengre bord. Et bord der alle kan ta plass ved siden av hverandre. Et bord der ingen sier de ikke vil sitte ved siden av deg. Et bord som alle kan reise seg mette fra, slik Vidar Kristensen sier det i sitt bordvers fra 1978: «Lær oss å dekke et langbord i verden.» For det jo nettopp dette som berører, både når «folk møter folk», og når Kveldskoret synger sin sang: Æ e lei av å være flyktning

Æ e lei av å være tel bry Æ e lei av å leit etter smutthull Æ e lei av å leit etter ly Æ e lei av å være problemet det e´kje æ som har bomba mitt land

Æ e lei av å være en flyktning æ e bære en vanlig mann Lars Bremnes skrev sangen «Elias» med tanke på dem som kom over Storskog i 2015. Da han la den ut som musikkvideo på nettet for et par år siden, opplevde han enorm respons, og i løpet av kort tid var den oversatt til flere språk. – Jeg tror responsen har noe med at sangen snakker om noe annet enn politikk, men at vi alle er mennesker. Vi må aldri glemme det, uansett, sa Bremnes til NRK den gang. Akkurat det samme sa en av kvinnene fra bordet i Trefoldighet: «Vi er først av alt human beings!» Det er jo denne erkjennelse som kommer når man sitter sammen til bords. Til bords er man gjester på lik linje. Til bords ser man inn i andres øyne. Til bords blir vi gitt det samme å spise og drikke, uansett hvorfra vi har vår opprinnelse. Vi blir berørt når vi hører hverandres historier. For å høre dem, må vi ta plass ved bordet! Det er bare side om side samtalene kan oppstå, som fører til innlevelse og empati. Det er bare ansikt til ansikt vi virkelig kan høre hva den andre har å si.