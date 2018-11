Kronikk: Dette er den vakreste delen av norsk natur. På Agder er den i særdeleshet fantastisk

Det er mer enn to ganger rundt jorda. Det er her vi lever våre liv. Våre byer og tettsteder er langs kysten, fordi det var her det var utkomme. I Agder i særdeleshet der havet bandt og landet skilte. Våre leveveier og levemåter er knyttet til kysten; kystkultur og skjærgård er noe av det vi verdsetter aller høyest.

Men det vi ofte glemmer er at vi også er et kystland. Vi har en av verdens lengste kyststriper, bare slått av Canada. Hele 100 915 km kyst har vi, inkludert fjorder, holmer og skjær.

Senteret har knyttet til seg toppforskere og publiserer i velrenommerte internasjonale tidsskrifter. Senteret ligger på Campus Gimlemoen, men det arbeides for at det skal etableres et Blått Kompetansesenter Sør. Det er tenkt som et kraftsenter for ulik marin kystaktivitet, der forskning og undervisning er det viktigste. Håpet er at om noen år vil ulike partner ha etablert et slikt senter på kystforskning og forvaltning på Agder, der CCR inngår. Det jo mange som er aktuelle, NIVA, GRID og sterke næringsinteresser lenger vest. Det vil videreføre den lange tradisjonen Dannevig startet ved å etablere stasjonen i Flødevigen, og kan skaffe oss ny og avgjørende kunnskap om økosystemene på kysten.

Dette er kanskje i ferd med å snu. Det foregår nå veldig mye positivt som vil kunne løfte kysten vår. Noe av det mest løfterike er samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet i Flødevigen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder. For noen år siden etablerte de sammen et senter ved UiA, som heter Center for Coastal Research (CCR). Senteret fikk akkurat toppforskningsmidler, og ekspanderer.

Det er derfor et paradoks at denne verdifulle landskapstypen ikke har vært gjenstand for større akademisk og politisk oppmerksomhet. Et av disse områdene er vår kyststripe mot Skagerrak.

Det interessante er at det ikke forskes mye på kyst, bare på hav. Et blått kompetansesenter sør kan fylle viktige hull i vår kunnskapsbase, om artene som lever i kystsonen og menneskets påvirkning. Det er overraskende mye vi ikke vet, og utrolig mye vi burde vite.

Vi har også fått et nytt laboratorier til både forskning og undervisning på kysten vår – Raet Nasjonalpark. Norges største marine nasjonalpark ligger fra Tvedestrand til Grimstad, og går helt ut til Norskerenna. Under Arendalsuka åpnet opplevelsessenteret og det arbeides nå med et besøk- og kunnskapssenter tilknyttet nasjonalparken. Det kommer til å bli fantastisk. Min drøm er at det bygges i Nasjonalparken på Hove mot havet, der man kan oppleve skiftende årstider, vær og vind både over og under havflaten. Der man kan lære om økosystemet i nasjonalparken, og oppleve det spektakulære landskapet ved kysten.

Det arbeids nå med planene for et besøkssenter, og jeg håper at senteret blir like spektakulær som nasjonalparken, og at arkitekturen speiler kysten. Snøhetta har laget spennende arkitektur i andre av våre nasjonalparker – jeg håper de får en rolle også hos oss.

Det særegne med kysten vår er også skjærgården, som vi nesten er alene om å ha i verden. En barriere av øyer, holmer og skjær beskytter kysten, som skaper særegne habitater og naturmiljø. Dette er den vakreste delen av norsk natur, synes jeg. Og på Agder er den i særdeleshet fantastisk. Skapt da isen trakk seg tilbake for 10–12 000 år siden, og har skapt det største biologiske mangfold vi har. Artsrikdommer i kystsonen er større enn noe annet sted i norsk natur. Derfor er det viktig å forske, så vi vet naturens tålegrense, samtidig som vi kan oppleve den fantastiske naturen.