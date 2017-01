Kraftmarkedsscenario Fremtidig hverdagsliv: Innkjøp av en kraftig elbil til familien, må også inkludere kjøp av gasskomfyr for å unngå effektleddet når en skal lade bilen og koke middag samtidig, før poden skal kjøres på trening, skriver Petter Norberg. (Foto: ntb scanpix) : (Foto: ) Synspunkt: I «Kraftmarkedsanalyse mot 2030» prognoserer NVE en gjennomsnittlig økning i kraftprisen på to øre/kWh i 2030, som følge av kraftkablene til Tyskland og Storbritannia, etter at prisen har vært noe høyere når kablene er nye. 11.01.2017 kl 22:24



Disse to øre/kWh har fint lite å si for oss forbrukere. Den samme rapporten viser at før kablene blir satt i drift, kan prisen på kraft variere med inntil 40 prosent fra våte til tørre somre og at vi får mer forutsigbare priser ved samkjøring, og dette er fordelaktig.

Ved samkjøring med kontinentet, som produserer store deler av sin kraft basert på hydrokarboner, vil deler av den importerte kraften gi oss en økning på 15 øre/kWh, grunnet CO-avgift på fossile brensler. Dette vil svi kraftig for den enkelte forbruker.

Et annet element som ikke fremkommer i rapporten, er at vi i Norge har både et energi- (kWh) og effektoverskudd (kW), og vi vil med utvidet salg til utlandet miste store deler av effektoverskuddet. Energien kan vi jo bare kjøpe tilbake med litt høyere pris.

Fram til de nye kablene blir satt i drift, har nettselskapene og NVE kunnet fastsette effektavgiften basert på de kostnader de har med å forsterke linjenettet innenlands – for å tåle den økte øyeblikksbelastningen når forbrukerne slår på komfyr og vaskemaskin.

Det europeiske markedet opererer i omtrent samme tidssoner, og det vil si at majoriteten av innbyggerne i Europa gjør omtrent de samme tingene på de samme tidene over døgnet.

Da er tilgjengelig effekt i nettet en viktig faktor som kraftverk- og netteiere vet å prissette fra produsent i utlandet til overføringskablene og fram til den enkelte forbruker tilkoblet det lokale nettet.

Alle husstander får etter hvert en «smart måler». Ny teknologi har i seg mange muligheter. Blant de positive nevnes at du kan styre et hus som du selv ikke er til stede i og optimalisere bruksmønsteret.

Blant de mulige negative effektene er at netteiere kan sitte i sine sentraler og slå av hovedbryteren til strømmen i den enkelte bolig (fjernoperert). Uansett blir ditt strømforbruk overvåket kontinuerlig, og du vil betale etter energi og effektuttak.

Hva vi som forbrukere i fremtiden må betale for effekt, nevnes ikke i rapporten, men kvalifisert anslag er en økning på ca 25 prosent på den enkeltes strømregning i forhold til dagens nivå, med unntak av de forbrukerne som har høy bevissthet og/eller kan investere mye i teknikk.

Et (nær) fremtidsscenario vises ved følgende eksempel:

Miljø- og energibevisste husstander som har kjøpt ny kraftig elbil, må kjøpe gasskomfyr for å unngå effektleddet som kommer når en skal lade bil og koke middag, før poden skal kjøres på trening.

Da har vi alle blitt vant med at når nattsenkingen på temperaturen i huset slår inn og lysene går av, starter vaskemaskinen når endelig oppvaskmaskinen er ferdig, og den går videre utover natta, selv om antallet vannskader øker en del.

Petter Norberg

Ingeniør miljø- og energiteknikk