– Jeg har gitt opp. Jeg tenker at verden er blitt gal Nestekjærlighet og solidaritet: Fortell meg at nordmenn flest ikke jubler når barn sendes tilbake til konfliktfylte områder, bare for å skremme andre fra å reise hit. Fortell meg at de unge tror på fremtiden, og at de ikke alle sammen lider av prestasjonsangst, ME og spiseforstyrrelser. Og hvorfor er det ingen folketog mot Syria-krigen eller Vestens passivitet – skal vi bare sitte her og akseptere at barn blir gasset og drept? spør Maria Dalby. (Bildet er fra en demonstrasjon mot krigen i Syria i Oslo i 2016.) (Foto: ntb scanpix) MARIA DALBY: Utdannet journalist. Jobbet som politisk journalist i Danmark. Ansatt i Aust-Agder Røde Kors som informasjonsrådgiver siden 2011. LØRDAGSKRONIKK: De siste månedene har jeg gått og spekulert på om jeg er blitt gammel. Jeg er ikke 40 år ennå, men inni meg, så føler jeg at verden går alt for fort. 29.04.2017 kl 13:04

Av Maria Dalby

De tingene som skjer, forstår jeg ikke helt, og på et generelt plan kan jeg føle at min fremtidstro og optimisme er under press.

Det skyldes blant annet valget av Trump og at Sylvi Listhaug feirer at landet Norge får kastet et barn ut – tilbake til Afghanistan – hvor jeg ikke ville reist om så noen betalte meg for det.

Det skyldes også at den danske regjering feirer innstramminger på utlendingområdet med bløtkake, alt imens jeg selv har det alt for godt.

Det må jo gå galt det her. Jeg tenker at sånn sa min morfar også da han var gammel. Han diskuterte høylytt med mine onkler, så høyt at jeg i min lek måtte stoppe opp og finne ut av om de voksne var sinte på hverandre.

Men jeg, jeg orker nesten ikke en gang å diskutere. Jeg har gitt opp. Jeg tenker at verden er blitt gal. At folk har glemt sin nestekjærlighet.

At vi har så travelt med å gjøre oss selv og våre egne rike og tilfredse at vi har glemt at verden er veldig liten, og at vi to ganger før har startet verdenskriger på grunn av vår egoisme.

Jeg savner gamle dyder som respekt, plikt og solidaritet. Min generasjon har fått lov til å være opptatt av seg selv, og nå er konsekvensen en verden hvor alt handler om vårt iscenesatte jeg. Ingen er tilfredse, selv om vi har mye mer enn noen generasjoner før oss.

Vi er på en måte som små barn som vil og må ha anerkjennelse akkurat her og nå i form av «likes» og kommentarer i diverse sosiale medier. Sjeldent tenker vi på hva som står tilbake når vi ikke er der mer.

Samtidig er vi sykelig opptatt av hva andre vil si om oss og tro om oss når vi gjør noe. Det føles som det konstante jag etter at noen skal klappe oss på skulderen og fortelle oss at vi er gode nok. Som om vi ikke selv eier den erkjennelse.

Jeg kom til i fullskap å si at jeg noen ganger kunne ønske at det ble krig her. Det vil jeg selvsagt ikke, men jeg har lyst til å ta fatt i hele menneskeheten og ryste den.

Jeg har lyst til å stille meg på torget i Arendal og skrike høyt og lenge. Men jeg gjør det ikke. Fordi jeg vet det ikke nytter.

Og så blir jeg igjen i tvil, er det meg som er blitt gammel?

Fortell meg at ungdommen tror på fremtiden, at de ikke alle sammen lider av prestasjonsangst, ME og spiseforstyrrelser.

Fortell meg at jeg tar feil, at mennesket er mer overlegent enn noen gang. At det er meg som oppfatter verden gjennom Facebook sitt filter, og at det gjør at jeg ser alt helt feil.

At det norske folk som helhet ikke jubler når barn sendes tilbake til konfliktfylte områder, bare for å skremme andre fra å reise hit.

Jeg vet det jo godt, når jeg ser at folk reagerer, men jeg savner de store demonstrasjoner. De man tok initiativ til da Vietnamkrigen skulle stoppes og atomkraft forbys.

Hvorfor er det ingen folketog mot Syria-krigen eller rettere mot Vestens passivitet? Skal vi bare sitte her og akseptere at barn blir gasset og drept?

Fortell meg at de yngre generasjonene tenker positivt om fremtiden og hva som kommer til å skje. At de faktisk liksom jeg engang, tror på at de kan forandre verden til det bedre.

Jeg kan leve med at jeg er blitt litt gammel og sur, hvis ungdommen stadig tror på menneskene, på at verden fortsatt blir et bedre sted å leve.

I stedet for å grue meg for fremtiden, så vil jeg i stedet fortsatt jobbe for å forbedre min lille verden for å sikre meg at den verden jeg etterlater meg, er bedre enn den jeg kom til.

At barna forstår at det ikke alltid handler om det jeg gjør her og nå, men om det jeg etterlater meg.

For det er vel det som er sykdommen blant oss mennesker akkurat nå, at vi tenker alt for mye på hva som skjer nå i stedet for konsekvens i fremtiden.

Jeg forstår at det er vanskelig, men uansett er det nødvendig at vi tør å ta de valgene og stå for dem. Det er jo det som gjør at ungdommen vil huske oss positivt, når vi en gang er vekk og de er blitt de gamle.

