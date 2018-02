Ikke alt som er gammelt er like interessant

Men hvordan skal vi vinne kampen om innbyggerne? Gode bymiljøer er viktig for ulike befolkningsgrupper, for trivsel og tilhørighet. Et attraktivt og vitalt sentrum likeså. Utvikling er et viktig ledd i bykampen. For å være levedyktig og interessant må byen være fleksibel og åpen for endringer. Samtidig er det viktig å ta vare på byens historie og kulturminner.

Børrud forstår kulturarven i Arendal som visuelle kvaliteter, som skal hegne om lokal tilhørighet og å gjøre byen attraktiv. Det dreier seg mye om hva som passer og ikke passer inn og handler om bevaring av et image, og i mindre grad om hvordan kulturminnet i seg selv forvaltes. Og kanskje har hun et poeng? Det blir en selektiv rekonstruksjon av en tidsepoke som velges ut for å fortelle byens kollektive historie. Resten av byens historie velges fra.

Tyholmen er et av de første større bymiljøene i Norge som ble vernet, etter massive folkeaksjoner for bevaring i 1973. Men det vi forstår som den ekte sørlandske byggestil gjenforteller ikke nødvendigvis virkeligheten. Den har i virkeligheten blitt utviklet over tid og var også influert av utlandet. Bygningene er restaurert tilbake til slik de så ut på et visst tidspunkt.

To sentrale dokument for bevaring av kulturminner har vært Charter of Venice fra 1964 og Nara-dokumentet fra 1994, utarbeidet av ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Dokumentene påpeker at verdien som gis et kulturminne er nært knyttet til spørsmålet om autentisitet, opprinnelse og ekthet. En bygnings autentisitet er vesentlig for vår kunnskaps- og opplevelsesverdi av den. Riksantikvaren (direktoratet for kulturminneforvaltning) bruker de samme kriterier for bevaring, som bla representativitet/ sjeldenhet, sammenheng/miljø, autentisitet/ekthet, fysisk tilstand/kvalitet.

Som hun skriver; Tollboden på Tollbodkaia tegnet av Arnstein Arneberg og i manges øyne et eksempel på god arkitektur, druknet i all støyen om å bevare historien om de hvite trehusenes by. Bevaring av denne var knapt et tema.

Det synes like meningsløst å skulle bevare en by eller områder av den til en bestemt tid. For hva er en bys karakter? Og hvor mye kan omfattes av vern uten å endre byens karakter, når nettopp det å være i endring er en del av byens karakter. Forholdet til fortiden er heldigvis ikke en statisk størrelse. Holdningen til kulturminner, hva et kulturminne er, kriteriene for vern, og hvordan det skal forvaltes endrer seg over tid. Blant annet initierte Europarådet på 90-tallet en holdningsendring ved at kulturarven skulle integreres i dagens fysiske miljø og bidra til å legge muligheten til rette for god byutvikling og ikke bevares som en musealgjenstand. Europarådet ga de første føringer for bevaring i forhold til bymiljø i 1975 med «European Charter of the Architectural Heritage»

Betaler mer

Riksantikvaren viderefører denne holdningen med deres første egentlige vernestrategi rettet mot byer, «Bystrategi 2017-2020» som kom i fjor. Den viser en dreining mot mer utstrakt bruk av kopier og fasadebevaring, og fremhever vern gjennom bruk. Bystrategien legger vekt på kulturarvens betydning som ressurs for verdiskaping, reiseliv og annen økonomisk utvikling. En rapport fra Menon Economics «Verdien av kulturarv», fra 2017 understøtter dette og viser at folk er villige til å betale mer for å bo i verneverdige boliger og for å bo i nabolag med høy tetthet av kulturminner.