Hvor lander Trumps rompolitikk? Romforskning på nye veier: Den nye presidenten i USA utnevner både ny leder og nestleder for NASA, men foreløpig har vi lite håndfast informasjon om Trump-administrasjonens planer for rommet. Det blir uhyre spennende for alle rominteresserte å få vite hvem som blir ny NASA-sjef og hvilke planer som vil legges frem for USAs romvirksomhet, som også får konsekvenser for andre lands romstrategier, inkludert Norges langtidsplaner innen romvirksomhet, skriver Pål Brekke. (Foto: nasa) Etter valgseieren til Trump er det knyttet stor spenning til hvordan USAs rompolitikk vil endres. Vil NASA satse på Månen, Mars eller begge deler? 28.01.2017 kl 09:46

LØRDAGSKRONIKK

I USA skifter den nye presidenten ut ledelsen i omtrent alle statlige bedrifter og organisasjoner for å sikre at ny politikk blir gjennomført som planlagt. Dette inkluderer NASA, hvor mye kan bli endret også i allerede påbegynte romprogrammer og prosjekter.

Hva som skjer med NASA vil også får stor innvirkning på andre lands satsinger – siden mye innen romfart er basert på internasjonalt samarbeid.

En ny president utnevner både ny leder og nestleder for NASA, og dette kan få store konsekvenser for NASA. For en organisasjon som opererer med svært langsiktige planer der de bygger romfartøyer og vitenskapelige instrumenter som det tar tiår å utvikle, kan utskiftning av ledelsen være svært utfordrende.

Før valget, nærmere bestemt 26. oktober, kom Donald Trump med sitt syn på Obama-administrasjonens rom-politikk:

«Romprogrammet blir undergravet», og «Jeg vil flytte fokus tilbake til utforskningen av solsystemet og verdensrommet. Under en Trump-administrasjon vil Florida og Amerika vise veien mot stjernene».

Bemerkningene falt i god jord hos mange kongress-republikanere, som lenge har lovet å prioritere utforskning av rommet. Lovnad om økte bevilgninger var også gode nyheter for dem som gjerne ser USA lede an i utforskningen av verdensrommet. Inkludert det å sende mennesker til Mars i løpet av tiår.

Bemerkningene skapte imidlertid bekymring blant dem som frykter et betydelig kutt i NASAs bevilgninger til jordobservasjon og klimaforskning. Trump, og noen av hans rområdgivere, ønsker at forskning på klima og jordas store systemer bør utføres av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og United States Geological Survey (USGS).

Så kan en spørre seg: Hvor mye aktivitet innen jordobservasjon og klima er nødvendig for at NASA internt skal kunne utvikle neste generasjons vær/miljø/klimasatellitter for NOAA og USGS?

Det er NASA som til nå har stått bak den store teknologiske fremgangen på dette området. Det er mulig at folk i den kommende Trump-administrasjonen ikke har tenkt på denne problemstillingen.

I tiden etter presidentvalget har Robert Walker, én av de ledende kandidatene til stillingen som NASA-sjef, antydet at Trumps visepresidentkandidat Mike Pence vil spille en viktig rolle i utformingen av en ny rompolitikk. Walker forsvarte dessuten planene om å flytte jordovervåking og klima ut av NASA.

Andre kandidater som det er blitt spekulert i som påtroppende NASA-sjef, er den tidligere pilot og kongressmedlem Jim Bridenstine. Han synes det skal bli lettere å sette i gang kommersielle romferder og at NASA skal dra tilbake til månen.

Andre aktuelle navn er Mike Griffin, som var NASAs sjef under George W. Bush, og Mark Albrecht, som var Bush sin rområdgiver. Eileen Collins, den første kvinnelige kommandøren på romferga, nevnes også som mulig ny romsjef.

Høsten 2016 beordret president Obama at amerikanske myndigheter skal koordinere seg og forberede seg på effekter av kraftige solstormer. En slik «Executive Order» viser med all tydelighet at romvær er blitt løftet opp til høyeste nivå – og at en innser at romvær kan slå ut samfunnskritisk infrastruktur.

Det blir interessant å se om Trump vil følge opp denne nye amerikanske strategien. Romvær er et økende problem globalt, og særlig i nordområdene. Derfor er dette et aktuelt tema også for Norge og våre aktiviteter i Arktis. Slik sett vil USAs romværspolitikk kunne ha innvirkning på hvordan vi skal gå frem.

Månen, Mars eller asteroide? I diskusjonen om hva som bør være neste hovedmål for amerikansk bemannet romfart og hvem som bør lede NASA, holdes kortene tett til brystet.

I dag har NASA planer om å sende astronauter til Mars rundt midten av 2030-tallet. Det nye romfartøyet Orion, som skal transportere astronauter til månen og lenger ut i rommet, er godt i gang. Orion skal skytes opp med den nye store bæreraketten Space Launch System.

Hva som skjer med disse programmene er fremdeles usikkert. President Bush sitt «Constellation program», som skulle frakte mennesker tilbake til Månen, ble kansellert av Obama da han kom til makten.

Obama ønsket i stedet å sende mennesker til en asteroide. Nå kan «Asteroide Redirect Mission» kanskje bli skrotet av Trump.

Det er mye rykter og spekulasjoner ute og går, blant annet om at USA bør vente med å sende mennesker til Mars og i stedet først fokusere på Månen. Lignende tanker er også diskutert i Europa og Russland.

Argumentene som ofte dukker opp i denne sammenhengen, er at Månen kan brukes som et springbrett for å komme seg til Mars.

Nylig har NASA-sonder indikert at det sannsynligvis finnes vann-is ved Månens poler. Vann-is er lokalisert i bunnen av kratre og ligger konstant i skyggen.

Ved å opprette baser på Månen kan en starte gruvedrift for blant annet å utvinne hydrogen. Dette kan omdannes til drivstoff som kan brukes til romfartøyer som skal til Mars. Kanskje det vil bli påfyllingsstasjoner i bane rundt Månen.

Her kan en og se for seg at private aktører står bak et slikt prosjekt og videreselger drivstoff til NASA eller andre nasjoner som planlegger Mars-ferder.

Slike tanker har imidlertid møtt motbør, nylig i en artikkel skrevet av de to amerikanske Mars- entusiastene, Chris Carberry og Rick Zucker, fra Explore Mars Inc.

Carberry og Zucker er kritiske til at drivstoff- depoter på Månen er nødvendige for å sende mennesker til Mars. For det første er det ikke dokumentert at det finnes tilstrekkelige ressurser på Månen til en Mars-ferd. Så er spørsmålet hva slags form vann-is er i, og hvor mye det vil koste å utvinne vannet.

Det ekstreme miljøet, utfordringer med lagring og hvordan en skal frakte drivstoff opp til romfartøy som skal til Mars, tilsier at dette blir tidkrevende og dyrt å få satt i gang.

Kanskje vil dette være bortkastet, fordi noen av NASAs planer til fremdrift for bemannede Mars-ferder er basert på bruk av sol-elektriske motorer. Med en slik teknologi blir det ikke behov for hydrogen og oksygen.

Carberry og Zucker påpeker at det nok kommer gruvedrift på Månen, men at dette ikke må bli en del av Mars-planene. Dette vil kunne forsinke en bemannet Mars-ferd med flere tiår. De konkluderer med at det viktigste av alt er en langsiktig og forutsigbar rompolitikk.

Foreløpig har vi lite håndfast informasjon om Trump-administrasjonens planer for rommet. Det blir uhyre spennende for alle rominteresserte å få vite hvem som blir ny NASA-sjef og hvilke planer som vil legges frem for USAs romvirksomhet.

Disse planene vil få konsekvenser for andre lands romstrategier, inkludert Norges langtidsplaner innen romvirksomhet.

Norsk Romsenter er nå i gang med å utarbeide en nasjonal romstrategi som også vil måtte reflektere det som skjer i Europa og USA.

Pål Brekke