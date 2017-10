Hvis det skulle bli krig

KRONIKK: Jeg står inni et overfylt antikvariat med et lite hefte i hånda. En tynn liten lefse i militærgrønn farge, matt i sin overflate, dekorert med pregløse sorte fly i repetisjon – med et hvitt omriss rundt flyformasjonen. De flyr målrettet mot venstre side av heftet og vrenger seg rundt omslaget.

Bare noen hundre meter unna gjør sekretæren for Nobelkomiteen seg klar. Han skal holde foredrag på Nobels Fredssenter om tildelingen av årets Nobels fredspris til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN). I offentliggjøringen dagen før, forteller Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, at ICAN får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for et traktatfestet forbud mot slike våpen. Det jeg holder i hendene mine er et veiledningshefte for befolkningen, utgitt av Beredskapsnemda for statens informasjonstjeneste i krig. Hvis mobiliseringsalarmen går, kan jeg lese, må jeg være varmt kledd og bruke støvler, slå radioen på og følge råd og anvisninger fra myndigheten. Jeg skal la telefonene være, da unødig bruk kan overbelaste telefonnettet slik at viktige ordre ikke kommer frem – og jeg skal holde meg hjemme i den orden som Sivilforsvaret har gitt beskjed om. Et eget kapittel er tilegnet ABC-våpen; atomvåpen, biologiske og kjemiske stridsmidler. Heftet er utgitt i 1957. Den kalde krigen var allestedsnærværende. Andre verdenskrig lå i bakhodet som et vondt, men fortsatt friskt minne. Oppbygging av militærallianser, opprustning, trusler om krig og ideologiske motsetninger preget forholdet mellom øst og vest. Ingen visste hva fremtiden ville bringe. Mange år senere holder en hel verden pusten – igjen. Iran, EU, USA, Kina og Russland kommer til enighet om en atomavtale den ene dagen, bare for neste dag å våkne til at den amerikanske presidenten truer med å skrote avtalen i løpet av uka.

I Nord-Korea gjennomføres det testing av hydrogenbomber, som angivelig skal være minst ti ganger så kraftige som en «vanlig atombombe» (hvis det i det hele tatt finnes noe som er vanlig når det kommer til masseødeleggelsesvåpen). Nord Korea viser ingen tegn til å bøye seg for internasjonalt press, og den spente situasjonen mellom Nord-Korea og Amerika øker. I midten av september truer president Donald Trump med «total ødeleggelse» av regimet, foran hovedforsamlingen i FN og omtaler diktator Kim Jong-un som en «rakettmann på selvmordsoppdrag». Kort tid etter svarer Nord-Koreas utenriksminister, Ri Young Ho, at «et angrep på det amerikanske fastlandet er uunngåelig». Kim Jong-un svarer tilbake at Trump er en «sinnsforvirret og senil gammel mann». Betuttet blar jeg i heftet fra Beredskapsnemda for statens informasjonstjeneste i krig, som ble tildelt alle norske husstander i 1957. Der står det, ironisk nok, at man ikke skal ta hensyn til hva folk sier, uten at man har det fra ansvarlig hold. Hva vil det egentlig si i dag? – Signer avtalen mot atomvåpen, sier direktør for ICAN og fredsprisvinner, Beatrice Fihn, til Norges regjering etter offentliggjøringen av årets pris. Hun mener det er på tide at Norge tar en lederrolle i NATO i kampen mot atomvåpen. – Så lenge det finnes land som har atomvåpen, kommer NATO til å ha atomvåpen, er statsministerens kommentar til Dagbladet i forlengelsen av en gratulasjon til ICAN. Under hennes regime kommer Norge ikke til å undertegne FN-avtalen, som ble belønnet med Nobels fredspris; avtalen som skal sikre et forbud mot atomvåpen, bruken av atomvåpen, men også hindre utvikling, produksjon, anskaffelse og lagring av atomvåpen. Selv foretrekker Solberg forhandlingsmedisin. Sjefforhandler Brende hevder forbudet er «et slag i lufta».

122 av FNs 193 medlemsland støttet forbudet, som ble vedtatt 7. juli i år. Ett land stemte mot, og ett land var avholdende. Norge sto sammen med resten av NATO-landene og samtlige stater som besitter atomvåpen, på boikottsiden. «Når NATOs medlemmer står sammen en for alle og alle for en har dette en avskrekkende virkning på en eventuell fiende», står det i det lille heftet fra 1957. Fordi «Vi vet at demokratiets krefter alltid vil og må bli sterkest til slutt». Gratulerer med prisen, skriver jeg til min venninne, Mihoko, i Hiroshima. Hun jobber i byens fredsavdeling (noen byer har faktisk det). Sammen med ordfører Akiba var hun vertskap da jeg besøkte byen for over ti år siden, i forbindelse med et fredssamarbeidsprosjekt mellom Arendal og Hiroshima. 1.000 barn og unge i FN-byen Arendal, lagde hver sin lille fredsfugl i papir, som siden ble satt sammen til en fredsinstallasjon og vist frem i Hiroshima sammen med flere andre verk. «Thanks a lot for your message, and yes, we are really glad that ICAN won the Nobel Peace Prize this year,» svarer hun. Årets pris er en hyllest til aktivister verden over – og et bevis for at aktivisme fremdeles har en slagkraft. Tilbakemeldingene på årets fredspris fra dem som kalles «hibakusha» – overlevende etter atombombene som falt over Hiroshima og Nagasaki i 1945, er sterke.

– Sammen med ICAN og mange andre vil vi hibakusha kjempe så lenge vi lever for en verden uten atomvåpen, sier 92 år gamle Sanao Tsuboi til Nyhetsbyrået AFP. Jeg glemmer ikke kvinnen jeg møtte i Hiroshima, som fortalte sin historie fra dagen da atombomben falt over hennes by. Skadene hun fikk i ansiktet som barn, var så omfattende at hun var operert åtte ganger. Ifølge japanske myndigheter ble 650.000 japanere betegnet som hibakusha. 165.000 av dem er fortsatt i live. Hiroshima Peace Memorial Museum mottar fremdeles gjenstander, dokumentasjon og fotografier fra overlevende og deres familier. På den lille amerikanske øya Guam forbereder myndighetene de drøyt 160.000 innbyggerne på atomangrep. På et opplysningsark står det for eksempel at «man bør lage en liste over hvor man bør gjemme seg og at man ikke bør se direkte på eksplosjonen». I mitt lille hefte anbefales det at man søker dekning i veigrøfter eller fordypninger i terrenget, eller ved en vegg – såframt man ikke på rimelig tid når tilfluktsrom eller dekning i kjelleretasjen. Beskyttelse av øynene fremheves og dekker man til seg med en frakk, avis eller lignende kan man få beskyttelse mot skadelig varmestråling. Det føles absurd at et lite hefte fra 1957 er blitt dagsaktuelt, og at ordren: Les den straks! plutselig har relevans. Ekssoldaten Koumei Kato bor i Tokyo. Han er 80 år og til enhver tid rustet for et atomangrep. Til VG forteller han at han alltid bærer med seg en livredningspakke. Den består av en plastpose, som gir ham ren luft i noen minutter og en høylytt fløyte – dersom han fanges under ruiner – og en hvit maske.