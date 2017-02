Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Havforskerne: - Fisker presenterer flere faktafeil Fiskeforbud: Forskere ved Flødevigen går i rette med leder av Tvedestrand og Risør Fiskarlag. (Foto: Havforskningsinstituttet) I Agderposten 2. februar fremsettes igjen en lang rekke udokumenterte påstander fra leder av Tvedestrand og Risør Fiskerlag, Isak Monrad, om Havforskningsinstituttets forskning på bevaringsområder. Dette er trist for en god samfunnsdebatt. 06.02.2017 kl 09:48

Vi respekterer selvsagt at Monrad er imot tiltakene i Tvedestrand kommune, men i Monrads leserinnlegg tillegges vi meninger, uttalelser og intensjoner som vi ikke på noen måte kjenner oss igjen i. I tillegg presenteres en rekke faktafeil. Vi har gjentatte ganger invitert til dialog for å oppklare eventuelle uklarheter, og vi har bedt Monrad om å dokumentere sine påstander. Så langt har vi ikke fått svar. Vi kan ikke kommentere alle Monrads påstander i en kort avisartikkel, men vi ønsker å presisere noen forhold og oppsummere noe av forskningen som vi har gjort i tilknytning til bevaringsområdene i Tvedestrand. Lange tidsserier viser at både torsk- og hummerbestandene på Skagerrak-kysten er på et historisk lavt nivå. Årsakene til dette er både en kombinasjon av endrede miljøforhold, klima og fisketrykk. På Skagerrak-kysten finner vi i dag et stort fritidsfiske, noe som vi ikke vet betydningen av. Derfor har Fiskeridirektoratet ønsket å bruke bevaringsområder for å se om dette kan øke bestandene av torsk og hummer. Tvedestrand kommune har stilt seg til disposisjon for å gjennomføre forsøk med bevaringsområder i sine kystområder. Havforskningsinstituttet har fått oppdraget med å undersøke effekter av bevaringsområder. Bevaringsområder er et forvaltningsverktøy som brukes aktivt i mange land. I dette prosjektet har Havforskningsinstituttet hatt en tydelig offentlig profil, og vi har ønsket en god dialog med folk i Tvedestrand, blant annet gjennom regelmessige folkemøter. En god forskning på bevaringsområder er avhengig av at folk kjenner til områdene og overholder reglene for fiske. Havforskningsinstituttet driver med andre ord ikke forvaltning, men forskning for å kunne gi gode faglige råd til forvaltningen. Hva som skjer med hummer når områder fredes mot fiske har vi dokumentert flere ganger. Umiddelbart øker mengden hummer inne i bevaringsområdene, fordi hummer over minstemål får lov å vokse seg større. Når bestanden av gytende hummer øker og består av stadig større individer, vil dette føre til økt eggproduksjon, som igjen kan føre til økt rekruttering. Vi har ennå ikke dokumentert større rekruttering, blant annet fordi det tar tid for en nyklekket hummer å vokse seg stor nok til å prøve seg i teinene. Dokumentasjonen for Fiskeridirektoratet har likevel vært overbevisende nok til at de har invitert alle kystkommuner som ønsker bevaringsområder, til å gå i gang med etablering. I Norge har vi foreløpig ett eneste område der vi kan forske på hva som skjer når det innføres et forbud mot fiske, blant annet på torsk, nemlig i Tvedestrand. I vår rapport peker vi på at det ikke er blitt mer torsk i fjorden i løpet av de fem årene forbudet har vart, men at torsken i Tvedestrand er blitt eldre og større. Dette er en god begynnelse og tilsvarer det som har skjedd med hummer. Andre steder i verden har man erfart at det kan ta svært lang tid å restaurere en torskebestand. Vi produserer ikke torsk. Vår oppgave er å utføre forskning på hva som skjer i et komplekst fjordsystem, dersom man fjerner fiske. Vi har fokusert på forskning som er i tråd med nettopp det fiskeriforvaltningen og Tvedestrand kommune har spurt oss om. Men forskningen er også interessant i et internasjonalt perspektiv, og den kan gi oss økt kunnskap om torsk i Skagerrak og resten av Norge. Vi har lagt ned mye arbeid i Tvedestrand og ønsker å fortsette å forske, for å kunne gi forvaltningen av de sårbare kystressursene faglige gode råd. Dette er i tråd med vårt samfunnsoppdrag. Men beslutningen om hvorvidt bevaringsområdene skal videreføres eller ei ligger ikke hos Havforskningsinstituttet. Den ligger hos Tvedestrand kommune og Fiskeridirektoratet. Jan Atle Knutsen, Even Moland, Sigurd H Espeland, Esben Moland, Alf Ring Kleiven Forskere på havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen