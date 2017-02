Hat, løgn og falske nyheter i pressen Ny amerikansk president: Mye skjer i USA, og allerede de første dagene har presidenten kommet med en rekke nye presidentordre. Men enten vi liker det eller ikke, må vi bare forholde oss til at Donald Trump er valgt til USAs president. Demokratiet er absolutt, så det å demonstrere mot lovlige valg kan ikke føre frem, skriver Knut Moland. (Foto: NTB scanpix) DEBATT: Knut Moland. Innspill: Når åtte personer er blitt så rike at de eier halvparten av verdens verdier, når tusenvis av byrårater i Brussel pøser ut direktiver, når nye overklasser bygger seg opp, når noen tror de er en elite, når folk synes innvandringen har gått for langt og frykter framtiden – ja, da begynner ting å skje. 03.02.2017 kl 08:03



Oslopressen, særlig VG og Dagbladet, er fulle av overskrifter som Trump lyver og Trumps mange løgner, osv.

De såkalte ekspertkommentatorene kommer med analyser av samme kvalitet som før valget, der de bommet på alt. Retorikken er direkte hatefull og lyser av hat, hat, hat.

Amerikansk radikal presse går foran, og det produseres falske nyheter. Det ble hevdet at bysten av Martin Luther King var kastet ut av Det hvite hus.

Løgn og falsk nyhet, den er ikke flyttet. Derimot hadde Trump et personlig møte med sønn til Martin Luther King.

Store oppslag om da de skulle telle opp igjen noen av statene – at nå var det sjanse for at Trump skulle tape. Så viste det seg at det var bare noen få stemmer som var feiltalt, som gikk begge veier. Her ble få eller ingen oppslag om dette.

Så var det store oppslag om at delegatene kunne snu og at derved kunne Hillary vinne.

Hva skjedde, var det fem som snudde mot Trump og 20 som snudde mot Hillary? Det ble få eller ingen oppslag om dette.

Folk flest her hjemme ønsker vel egentlig å få nyheter som er sanne, og hat og mobbing er destruktivt og lite positivt å få tredd nedover ørene på en daglig basis.

Mye skjer i USA, og allerede de første dagene har presidenten kommet med en rekke nye presidentordre. Det er spennende å se hva som skjer videre.

Det har vært demonstrasjoner i noen land mot Trumps kvinnesyn, også i Sverige, som har fått slike forhold at mange store byer har bydeler der politiet ikke går inn. Det er mord, voldtekter, tafsing og bilbranner.

Det er farlig for svenske kvinner å gå mange steder. Men det er ingen demonstrasjoner mot dette, men demonstrasjoner mot Trumps angivelige kvinnesyn. Og så stemte 43 prosent av amerikanske kvinner på ham. En kan gå ut ifra at de ikke er enige.

Men det er klart dette er vanlige og mange fattige kvinner, ikke rike damer med rare hatter som går i demonstrasjoner. Så deres mening teller vel ikke.

Globalismens tidsalder er på vei ut. Tegnene er mange. England og USA har tatt et stort skritt, og Frankrike, Holland og Tyskland er på vei.

I Frankrike har den konservative kandidaten Fillon kommet med uttalelser som konkurrer med Le Pen.

Det samme har statsministeren i Holland gjort for å prøve å slå Wilders. Tyskland, Østerrike, Polen, Ungarn, Tsjekkia, her ser en mye det samme.

Hva er årsaken til dette? – Folk vil styre sitt eget hus, sitt eget land, og de vil ikke bli tredd avgjørelser ned over hodet på.

Når det hevdes at åtte personer er blitt så rike at de eier halvparten av verdens verdier, når tusenvis av byrårater i Brussel pøser ut direktiver, når nye overklasser bygger seg opp, når noen tror de er en elite, når folk synes innvandringen har gått for langt og frykter framtiden – ja, da begynner ting å skje.

I Norge har vi sluppet mange problemer på grunn av oljepengene våre, men det begynner jo å røyne på her og. Vi kan ikke slenge penger rundt oss i verden den vide, som vi har gjort tidligere.

Trump krever nå at alle Nato-land betaler sin del. USA har til nå betalt ca 73 prosent av alliansens utgifter. Det er helt urimelig selvsagt, at vi skal bevilge oss ditt og datt og la amerikanerne betale vårt forsvar. Vi må omgående opp på to prosent, ellers vil det få konsekvenser for oss.

Donald Trump er valgt til USAs president for fire år, og kanskje vil han vinne et valg til. Det må vi bare forholde oss til, enten vi liker det eller ikke.

Demokratiet er absolutt, og det å demonstrere mot lovlige valg kan ikke føre frem.

Knut Moland

Vegårshei