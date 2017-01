– Han henter språklige bilder fra krigens verden

I alle disse sammenhengene opplever jeg at vi har de samme målene og de samme utfordringene. Fokuset er hvordan vi skal få til gode levekår, god utdanning og bærekraftig næringsutvikling i hele landsdelen.

Politiske kolleger er medspillere, ikke motstandere, uavhengige om de kommer fra en annen kommune eller på den andre siden av en eller annen fylkesgrense.

Det er viktig at Aust-Agder stiller krav, skriver Alsvik. Det kan for eksempel være at Aust-Agders skolestruktur skal ligge fast. Dette skriver han til tross for at han vet at det er sannsynlig at elevtallet i Aust-Agder vil gå ned med 500 elever i løpet av de nærmeste årene. Det er det samme som at en hel skole blir overflødig.