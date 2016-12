Greit å feie for egen dør før en kritiserer andre Grimstad Rådhus: Nå skal vi foreta en nødvendig ryddejobb i kommunen, som kommer til å bli en tung og lite lystig jobb. Da skal vi rette opp ting som har skjedd, men også sikre oss mot tilsvarende feil i fremtiden, skriver Trond Erik Bognø. (Foto: Erik Holand) SYNSPUNKT: Som ombudsmann for alle Grimstads innbyggere, ser jeg det som en av mine viktigste oppgaver å framstå med ansvarlighet og stå oppreist i stormen når det blåser som verst og hylekoret hyler på sitt høyeste. 27.12.2016 kl 11:29



Gjennom flere avis- og lederartikler, samt leserinnlegg, har det den siste tiden vært antydet manglende handlekraft og fokus i Grimstad kommunestyre, og undertegnedes navn har kommet opp blant annet som opposisjonsleder i Grimstad. I tillegg har ombudsrollen og dens omfang vært kommentert. Det har tidvis vært interessant lesning.

Det smarteste i denne sammenhengen hadde sikkert vært og la «ballen ligge død» og heller fokusert på oppgaven som skal løses de neste seks til tolv månedene i Grimstad, men det er ikke så enkelt.

I dette innlegget skal jeg prøve, ikke i kronologisk rekkefølge, å belyse og besvare noe av det som er tatt opp.

La oss starte med ombudsrollen. Agderposten skriver blant annet sitat:

«De skal pleie kontakt med innbyggerne og ha deres ønsker og behov for øyet når de utøver sin gjerning og fatter sine vedtak. Lokalpolitikerne skal heller ikke vegre seg for å ta opp saker på vegne av hver enkelt av oss når det trengs.

For å kunne fylle ombudsrollen, må de ha en profesjonell avstand til administrasjon og byråkrati. Enkeltsaker både i Arendal og Grimstad de siste ukene, tyder på at ledende politikere kanskje ikke har skaffet seg den handlefrihet som er nødvendig for at de skal kunne fylle sin rolle som innbyggernes ombudsmenn.» Sitat slutt.

Hvem er uenig i dette? Og hvem sier at det ikke er akkurat dette vi gjør? Jeg tør minne om at vi også er ombudsmenn for dem som er ansatt i vår kommune og deres familier. I tillegg er det vel verdt å nevne at vi som kommunestyrerepresentanter, også har et arbeidsgiveransvar for administrasjon og byråkrater.

Som ombudsmann for alle innbyggerne i Grimstad kommune, ser jeg det som en av mine viktigste oppgaver å framstå med ansvarlighet og stå oppreist i stormen når det blåser som verst og hylekoret hyler på sitt høyeste og overskriften, dårlig skjult som den er – man ønsker at hoder skal rulle og «blod skal renne».

Vi har nå fått fremlagt en rapport (BDO) som vil danne grunnlaget for videre behandling i både politiske og administrative fora de neste månedene. Da er det viktig at vi får alle fakta og sider av de sakene vi skal behandle på bordet. Inntil den jobben er gjort, grundig og med alle opplysninger fremlagt, nekter i alle fall undertegnede å hyle med.

Når dette arbeidet er gjort vil nødvendige konklusjoner bli trukket, og undertegnede vil fremme og/eller påvirke de beslutninger som må fattes i en slik sammenheng.

Skulle det bety at der må endringer inn i administrasjonen, enten i form av omorganiseringer og/eller at arbeidsforhold må avsluttes på bakgrunn av manglende tillit og dårlig utført håndverk, vel, så er det konsekvensen.

Så var det dette med leserinnlegg da. Venstre-leder Anne Mo Grimdalen skriver blant annet i GAT 20.12.16 i sitt innlegg, sitat:

«Grimstad-skandalen. Betegnelsen er ikke vår, men er et sitat fra en leder i Agderposten, med overskriften «Ledere som ser feil vei». Grunnlaget for utsagnet er sitater fra ordfører og Høyres ordførerkandidat. Lederen avsluttes med følgende setning: «Vi forstår stadig mer av Grimstad-skandalen.»

Dette er alvorlig – på mange måter. Dette er en merkelapp Grimstad-samfunnet ikke kan leve med. Det skjer ikke ved å fornekte, men ved å gjøre reelle endringer. Vi må få snudd dette til å bli «Grimstad-forbildet».

Ved at det blir gjort en grundig opprydning. Ved at vi legger grunnlaget for et velfungerende lokaldemokrati. Først da kan vi se fremover. De sitatene som lederen bygger sin oppfatning på, er fra politiske ledere.

Derfor er det kommunestyret – som kollektiv og enkeltrepresentanter – som må ta ansvar for å ta de nødvendige grep. Og grepene må tas systematisk og være gjennomgripende. Det er ikke snakk om å hindre gjentakelser. Det er snakk om å endre en kultur.» – sitat slutt.

Jeg tør minne Venstres leder og leserne om følgende:

1. Anne Mo Grimdalen (Venstre-leder) og Arnt Gunnar Tønnesen (gruppeleder Venstre) har begge sittet i kommunestyret fra 2007, da Venstre hadde ordføreren i Grimstad. I 2008 havnet vi på Robek-listen, årsak, hva var det nå igjen ... jo, nettopp overskridelser innen helse og omsorg.

2. Anne Mo Grimdalen og Arnt Gunnar Tønnesen satt innvalgte i kommunestyre i den perioden som omtales i BDO-rapporten.

3. Anne Mo Grimdalen, som Venstre-leder og Arnt Gunnar Tønnesen, som gruppeleder, er en del av posisjonen (underskrevet samarbeidsavtale) som i dag sitter med bukten og begge endene og den reelle politiske makten i Grimstad.

I forbindelse med leserinnlegg er det kanskje slik at man først feier for egen dør? Eller at man i det minste, i selvransakelsens navn, nevner at man har sittet og sett på dette de siste ti årene uten å løfte en finger (med all politisk makt 2007–2015 og nå videre inn i perioden 2015 – 2019) eller prøve å endre det man i dag, med dårlig skjult undertone, kaller ukultur i administrasjonen?

Og kanskje neste gang ikke ta sitater fra et annet innlegg til inntekt som en sannhet?

Jeg kan forsikre den bekymrede leserinnleggsskribent om at undertegnede vil påvirke, omtale og jobbe for den ryddejobben som nå må og skal gjøres i vår administrasjon enten det går på kultur, holdninger, regelverk, manglende rammeavtaler osv.

Jeg tør også minne om at det var Grimstad Høyres forslag som fikk et enstemmig flertall bak seg, da vi fremmet følgende tekstforslag i forbindelse med budsjettbehandlingen i Grimstad:

Kommunestyret ber rådmannen gå gjennom alle inngåtte rammeavtaler og foreta en kartlegging der det mangler rammeavtaler, i alle sektorer i kommunen. Det bes iverksettes et prosjekt for å få på plass rammeavtaler som ivaretar gjeldende lovverk og interne rutiner for anskaffelser. Kommunestyret bes om å bli orientert om status av dette arbeidet i mai 2017.

Dette kommer til å bli en tung, og til tider, lite lystig jobb, men det må til. Ikke bare for at man skal rette opp de tingene som frem til nå har skjedd, men også for å sikre at det fremtidig ikke blir gjort tilsvarende feil.

Jeg har vært så heldig å få lov til å bli kjent med mange av våre flotte fagfolk, som jobber dag ut og dag inn innen eksempelsvis helse- og omsorgssektoren i vår kommune.

Det å være ombudsmann for alle innbyggere betyr nettopp det – alle – enten man er kommuneansatt med familier eller en del av hylekoret, og jeg lover dem å stå oppreist i stormen.

Med ønske og en god jul og et fredfullt nytt år!

Trond Erik Bognø

Gruppeleder, Grimstad Høyre