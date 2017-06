«Generalen er død!» VINTERKRIGEN: Fra krigen mellom Finland og Sovjetunionen i 1939. Finske soldater under kampene utenfor Vyborg. (Foto: NTB scanpix) KRONIKK: I hele år feirer Finland sitt 100-årsjubileum som selvstendig stat. Som ikke noe annet nordisk land kan Finland se tilbake på sin moderne historie med skrekkblandet fryd. 24.06.2017 kl 17:21



"Det er nemlig en periode som rommer alt, fra borgerkrig og krig til dyrekjøpt fred, velstand og nye muligheter. Framfor alt er den en fortelling om kald politisk realisme, sterkt politisk lederskap og en evne til raskt å utnytte muligheter som historien plutselig tilbød for en ny og bedre framtid.

Jeg har mange minner fra besøk i Finland fra mine år som Norden-korrespondent for NRK.

Ett av dem husker jeg spesielt godt fordi det fortalte en hel del om hvilket land Finland er og hvilke prøvelser landet har vært gjennom på veien til en fri og uavhengig nasjon, et avansert velferdssamfunn trygt plassert blant de vestlige demokratier.

Krigstyper

Det var den 28. februar 2004. Jeg var i Helsingfors for å lage reportasjer om finsk politikk, om norsk-finsk shipping-samarbeid og lete etter nyheter om Nokia som fortsatt var verdens ledende produsent av mobiltelefoner.

Men det som helt dominerte nyhetsbildet denne dagen var overskrifter i krigstyper over hele avisenes førstesider: «Generalen er død!» Dermed fikk jeg hele historien om «generalen». Han var den gamle krigshelten Adolf Ehrnrooth, som hadde gått bort i en alder av hele 99 år! Ehrnrooth var dermed den siste av nasjonalikonet Carl Gustaf Mannerheims betrodde offiserer. I kraft av det var Ehrnrooth nasjonal kjendis med heltestatuss fra det store dramaet i moderne finsk historie, vinterkrigen i 1939-40 mot Sovjetunionen og den påfølgende fortsettelseskrigen mot fienden i øst fra 1941-44. Dette var epokegjørende hendelser i den unge nasjonen Finlands liv. De er fortsatt i dag høyst levende i folkets bevissthet, ikke minst fordi nær sagt enhver by og bygd. Ja, nesten enhver familie i landet ble direkte rammet ved at en far, sønn, bror eller annen nærstående slektning ble drept.

General Adolf Ehrnrooth ble en av øverstkommanderende, marskalk Mannerheims favorittoffiserer gjennom sitt glimrende militære lederskap og sitt spesielle moralske håndlag med og omsorg for soldater som han sendte ut i oppdrag med små muligheter for å overleve.

Omfattende

De finske medienes dekning av generalens bortgang i februar 2004 var så omfattende at jeg måtte stille min nysgjerrighet ved å skaffe meg memoarboka «Generalens testamente» som hadde kommet noen år tidligere. Boka fortalte at kampen generalen førte med våpen i hånd på 1940-tallet, den fortsatte han i alle påfølgende år med pennen og ordet.

Jeg har lest mange bøker av aldrende krigshelter som har manet ungdommen til å stå vakt om det som ble vunnet med kuler og krutt. Men ingen overgår den patos og patriotisme den aldrende general Ehrnrooth la for dagen i sin memoarbok. Med dirrende, moralsk pekefinger hamret han inn budskapet om at nye finske generasjoner må stå vakt om forsvaret for at «vi också i fortsättningen skal bevara det dyraste vi har, vår självständighet og vår självebestämmanderätt. Finland är et bra land. Det är värt att försvara», som det heter ett sted i boka.

«Generalens testamente» er en liten, men viktig flik av historien som er skrevet om Finland etter 1917. For svært mye handler kamp, konflikt og krig i dette vårt østlige naboland. Finland fikk sin selvstendighet fra Russland i 1917, midt under den russiske revolusjon og som en følge av den. Selv om det har skjedd bemerkelsesverdige ting på alle samfunnets områder i løpet av Finlands 100 selvstendige år, er det minnene om heltebedrifter, krig og lidelser, som helt opp til våre dager tydeligst kommer til uttrykk når landet feirer sin nasjonaldag den 6. desember.

Ikke så rart når Finlands selvstendighet ble innledet på verst tenkelig måte. En brutal kamp mellom de såkalte hvite og de røde, en ulykkelig borgerkrig, etterlot seg titusener av døde, ikke bare på slagmarken, men også ved eksekusjonspelotongene etter de rene massakrer på begge sider. Det var de hvite, det borgerlige Finland, som seiret og måtte påta seg hovedansvaret for den nesten umulige oppgaven å bygge den nye staten på fred og forsoning.

Stakk dypt

Det gikk ikke spesielt bra de første årene. Sårene var åpne og stakk dypt i samfunnet. Langt ut på 1930-tallet var ikke Finland bare et klassedelt samfunn, men et samfunn der det gjensidige klassehatet fortsatt var sterkt etter borgerkrigen, og mange fra den røde siden fortsatt følte seg utstøtt av fellesskapet.

En ytre fiende måtte til for å samle folket og nasjonen. Det skjedde i 1939 da Finland motsatte seg Stalins krav om store finske innrømmelser og viktige landavståelser blant annet for å sikre forsvaret av Leningrad. Forhandlingene brøt sammen, og Vinterkrigen ble innledet med sovjetiske bombeangrep på Helsingfors og andre viktige byer den 30. november 1939.

Det var da den tidligere omstridte hvite generalen fra borgerkrigen, marskalk Carl Gustaf Mannerheim steg fram som Finlands redningsmann. Han ledet de lette og bevegelige finske avdelingene til bemerkelsesverdige seire mot en overlegen fiende, selv om overmakten til slutt ble så stor at finnene ble tvunget til våpenhvile og fred i midten av mars 1940. Vilkårene var strenge. Karelen med Finlands nest største by Viborg var blant russernes krigsbytte. Men finnene unngikk sovjetisk okkupasjon og hadde vunnet en hel verdens beundring for sitt mot og dristige krigføring.

Fortsettelseskrigen

Det som skulle bli en revansj året etter, den såkalte fortsettelseskrigen, endte også med et bittert finsk nederlag og tilsvarende harde fredsvilkår høsten 1944. Det ble ikke bedre av at Finland måtte slite med den politiske belastningen av det kontroversielle våpenbror-samarbeidet med Nazi-Tyskland i kampene mot russerne.

Etterkrigstiden viste en imponerende finsk disiplin og vilje til tilpasning i forhold til Sovjetunionen. Landet innfridde russernes krav om krigserstatninger. Det måtte godta den såkalte vennskaps-og bistandspakten som i mange år bandt landet sikkerhetspolitisk til Sovjetunionen. Men Finland passet konsekvent på å utnytte at landet aldri ble okkupert og dermed kunne la sin stemme høre i koret av selvstendige nasjoner. Sommer-OL i Helsingfors i 1952 var en propagandamessig fulltreffer, og steg for steg bygde finnene en selvstendig plattform som ga landet ny selvtillit og en spesiell plass i skjæringspunktet mellom øst og vest.

Gjennom den såkalte Paasikivi-Kekkonen-linja pleide Finland sitt forhold til den store nabo i øst med kløkt og smidighet. President Uhro Kekkonen kunne høste fruktene av denne politikken og som statsmann feire sin største seier da han var vertskap for det storpolitiske møtet om europeisk samarbeid og sikkerhet i Helsingfors sommeren 1975.

Historisk sjanse

Men det var først med Murens fall i 1989 og Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 at Finland så å si over natta fikk armslag til å ta nye avgjørende skritt inn i det vesteuropeiske fellesskapet.

Det som hadde vært umulig fram til da, ble plutselig nå en historisk sjanse for Finland til å forankre seg vestover. Med stort flertall sa finnene ja til EU-medlemskap i 1994. Og uten å gå veien om noen felles nordisk linje landet finnene midt i Europa ved å gå rett i det europeiske valutasamarbeidet og si ja til euroen ved innledningen til 2000-tallet. Med tanke på landets brokete historie var det mange utenlandske observatører som med beundring roste finnene for en uvanlig politisk handlekraft.

Tilsynelatende hadde Finland dermed trygget sin sikkerhet, sin økonomi og sitt velferdssystem med den nye vesteuropeiske forankringen. Men geografien har de ikke kunnet gjøre noe med. Fortsatt ligger landet der med sin 1.316 kilometer lange grense mot Russland. Med sikker sans for historiens harde lærdommer har finnene, i motsetning til sine nordiske naboer, hele tiden beholdt sin verneplikt. I dagens kalde internasjonale klima rår Finland over en hær på 350 000 mann. Langt mer enn sine nordiske naboland til sammen.

Noen toneangivende finske politikere må åpenbart lånt øre til «Generalens testamente» og den gamle krigshelten Adolf Ehrnrooths formaninger om å holde forsvaret i orden for å bevare friheten og selvstendigheten.

Det er framfor alt mot og handlekraft Finland kan feire i dette jubileumsåret."

Kjell Pihlstrøm, kronikør