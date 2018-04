Ganske riktig: Noe var ikke helt som det skulle være i Danmark

Da tror jeg for min del like gjerne at de relikvier biskop Hoskuld Hoskuldsson hadde med seg fra Roma i 1513, der han blei vigsla som biskop i Stavanger bispedømme, som også omfatta Agder, var ekte. Han hadde med seg en splint av Kristi kors, litt av jomfru Marias hodeduk og apostelen Andreas’ «armlegh». Fra før var domkirka utstyrt med en linduk som hadde vært dyppa i Kristi blod, ei sølvskål med Sankt Olavs blod, en av albuene til Sankt Paulus, et av Sankt Sunnivas bein og mye anna rart. Så det må ha gått med mye tømmer, mange ruller med hodelin, tønner med blod og kjerrelass med bein, dersom en regner sammen alt det som fantes av levninger etter hellige menn og kvinner i kirker og klostre rundt i Europa. Men tru kan flytte fjell, heter det, så hvorfor ikke. LES OGSÅ: Er dette virkelig den korsfestedes ansikt? «Item er her underlige tiender», skreiv Vincens Lunge i 1527, svigersønn til fru Ingerd Ottesdatter til Austerått, han som fiska i rørt vann og gjorde mye skade i de vanskelige tidene før reformasjonen. Riktignok fikk han sin bekomst i 1536 da erkebiskop Olav Engelbrektsson lot sine menn drepe ham. Utrygg kyst Men i 1527 var Vincens fortsatt på talefot med erkebiskopen og skreiv til ham om mangt og meget som skjedde langs kysten av Norge der hans svigermors og erkebiskopens folk for rundt og gjorde sjøen utrygg. Blant anna hadde erkebiskopens admiral Kristoffer Trondsson Rustung plyndra folk på sørvestlandet.

Fra Asser Kremer tok de alt fôret hans og alle geitene hans, og heile tida skylte de på at det var den landflyktige Kristian II som sto bak. Men det kan se ut til at Asser fikk erstatta tapet sitt på en noe spesiell måte. Rustung solgte erkebiskopens jakt til Asser for 20 mark og hundre. Asser Kremer var Kristian IIs mann og ønska ham tilbake som konge i Norge. Han var gift med arvingen til Asdal ved Arendal, fru Sigrid Torbjørnsdatter. Asdal, som ligger ved nedre del av Nidelva, kunne kontrollere tømmerfløtinga i elva, og rimeligvis har Asser hatt interesser i både tømmerfløting og tømmerhandel. Og kongen kom i november 1531, da han ankra opp i Hesnes havn med en sterkt desimert flåte etter en storm i Nordsjøen. På Agder måtte folk vende kappa etter vinden, og Asser måtte vende den tilbake da Fredrik Is menn tvang Kristian ut av landet igjen. Ikke mer enn han spilte bort Men sannelig skjedde det mye rart i Danmark også. I 1525 kunne biskop Hans Rev i Oslo fortelle erkebiskopen at ikke alle var like fornøgd med den nye kong Fredrik I, som sammen med mange adelsmenn og biskoper hadde gjort opprør i 1523 og fordrevet Kristian II fra landet. Noe syntes «att være storlig til acthers for Danmarckes riges skuld», skreiv biskopen, og tenkte vel på kongens sympati for de reformatoriske tanker som hadde spredt seg til Danmark fra Tyskland.

Men kong Fredrik meinte at de hadde lite å klage over og viste dem pengepungen sin som ikke inneholdt mer enn 30–40 gylden. Det var ikke mer enn han spilte bort om kvelden, sa han.

Ikke rart at kongen hadde bruk for å skrive ut ekstraskatter og både titt og ofte og terga på seg både bønder og borgere, slik at de i 1525 gjorde opprør i de danske landskapa Skåne og Blekinge. Så det var noe som ikke var heilt som det skulle være i Danmark, eller som Marcellus i Shakespeares Hamlet uttrykte det: «Something is rotten in the state of Denmark». På Fyn lå en kjøpmann og beit i det samme kjøttstykket dag og natt uten at han fikk ett det opp. En fredag som kongens ryttere satt ved bordet på Vordingborg slott og spiste kjøtt blei 10 eller 15 av dem sittende døde igjen med kjøttstykket i munnen. Det var ikke skjørbuk de døde av. En forventa seg mye ondt i Danmark. Det gikk rykter om at de skånske bøndene ville gjøre opprør på nytt.

Overkåte politikere Sannelig er her mye underlige å høre om også i dag. Jeg tenker da ikke spesielt på likkledet fra Torino, jeg tenker mer generelt på hvordan folk farer fram både på den ene og den andre måten. I USA er nå det store spørsmålet om Donald Trump betalte prostituerte for å tisse på ei seng på et hotellrom i Moskva som Barack Obama tidligere hadde ligget i. Lenge har vi hørt om hvordan overkåte norske politikere farer fram i fylla og antaster unge jenter, og kvinner kanskje også unge gutter for alt det jeg vet. Mediene kan ikke få nok og terper på det så lenge de kan. Og nye saker dukker stadig opp, som når senterpartigutta på tur sendte drittmelding til Navarsete for å nedverdige ei sterk kvinne de ikke liker.

Et av de beste forslagene jeg i seinere tid har hørt er at facebook-kontoen bør tas fra politikere, slik at de ikke skal blamere seg mer enn nødvendig. Noen burde kanskje tas fra mobilen også. Dessuten er der en hærskare av misnøgde mennesker der ut som lirer av seg all edder og galle og luller seg inn i sin egen verden full av konspirasjonsteorier med god hjelp fra nettroll. Men først bør de nekte Donald Trump å drive utenrikspolitikk på Twitter. Og kanskje er det like greit at vi alle sammen får operert inn ei brikke først som sist slik at Storebror kan passa på oss. Flinke med data Erna har forresten også tenkt på oss som drages på åra. Vi skal bli flinkere til å bruke data slik at stat og kommune kan spare mange penger. Dessuten skal roboter overta tilsynet med oss gamlinger slik at vi fortsatt kan greie oss heime så lenge som mulig, til avlastning for kommune og stat. Det blir nok mye hjemmekos og sosialt samvær av det. Og når sertifikatet ryker kan vi kjøre rundt i førerløse biler eller flygende drosjer styrte av en sentral som kan passe på at vi ikke gir oss ut på galeien.