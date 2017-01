Frp-Tveit: – Hvis dere ønsker en mann uten feil og mangler, har jeg ingen framtid i partiet

Det er fire viktige ting som jeg er svært opptatt av: Streng innvandring, lavere skatter og avgifter, støtte til Israel og det jødiske folk og folkeavstemninger.

Så til anklagene jeg har fått:

1. Fra Agderposten 15.12. Jeg mener de skal hives ut av partiet (..). Dersom fylkestingsmøte hadde vært avholdt før nominasjonen, hadde ikke Åshild Bruun-Gundersen hatt sjans til å bli førstekandidat.

Svar: Jeg mener dette er et så grovt tillitsbrudd at de tre burde ut av partiet. Å gå imot ei folkeavstemning og et rådsmøte, er helt hårreisende. De fleste mener vel at Åshild ikke hadde blitt valgt hvis de visste at Åshild ville gå mot folkeavstemning. Jeg beklager likevel at jeg har gått ut i media, men jeg var i sjokk og på vei til å gå inn i koma da jeg hørte om tillitsbruddet. Jeg skulle bare gått inn til hønene mine og sagt de et alvorsord isteden. Jeg beklager at jeg gikk i media.

2. Agderposten, Lillesandsposten, Birkenesavisa og Fædrelandsvennen 23.12. Bråket i Frp handler om vi kan stole på valgte politikere. Spørsmålet er om de skal få lov å drive Åshild-politikk eller om de skal drive Frp-politikk (..). Jeg er overbevist om at en treåring hadde skjønt vedtaket vi hadde. Hvis Åshild ikke skjønner sånne enkle ting som ett nei til ett Agder på ett rådsmøte, så har hun ingenting på et Stortinget å gjøre.