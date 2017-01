Gjennom et langt liv i det offentlige rom har jeg av og til lurt på hvordan det går an å komme til makt i dette rommet, der oppgaven er å sørge for at du og jeg får det bra sammen. Ved folkeavstemningen i 2011 var det et solid flertall som sa nei til ett Agder. Selv ved en mer tvilsom metode nå i 2016, var det fremdeles et flertall som sa nei.

Tre representanter fra Frp snudde under møtet i fylkestinget og bidro til flertall for ja til ett Agder. I et rådsmøtet i partiet forut for vedtaket i fylkestinget, stemte disse tre nei til ett Agder. En av disse tre representantene er gruppeleder for Frp i fylkestinget og øverst på lista til Stortinget. Nesten ingen vet hva fylkeskommunen holder på med. Vi har så få saker å stelle med. – Omtrent slik ble snuoperasjonen forklart i avisa. Som avisleser sitter jeg igjen med et inntrykk av at førstekandidaten intet annet formål ser ved saken, enn at vi får ett fylke mindre å fø på. Hva slags human behandling ligger foran ca 130 ansatte i sentraladministrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune?

Regionreformen bygger på solid dokumentasjon. I april i fjor la regjeringen frem meldingen: Nye folkevalgte regioner-roller, struktur og oppgaver. Regjeringen vil ha om lag 10 regioner. Stortinget vil få til behandling ny regional struktur denne våren. LES OGSÅ: Å være politiker handler om ta politiske valg I vel 60 år har det vært arbeidet med å flytte makt ut av Oslo og til fem eller sju regioner. Hver gang saken har kommet til Stortinget, har saken mer eller mindre kokt bort i kålen. Denne gangen tones ned det å flytte oppgaver og makt ut av Oslo, mens rollen som samfunnsutvikler er kommet i sentrum.

Muligheten for å få til noe i Stortinget denne gangen, er kanskje større enn tidligere. Vi skal ikke se bort ifra at større regioner kan bli et tema. Et enstemmig storting har sagt ja til noe rundt 10 regioner. I Agder er Arendal geografisk og befolkningsmessig en utkant. Ett Agder er nærmest en arbeidsulykke for Arendal. Vi er nødt til å få Stortinget til å inkludere Telemark. Men hvor var de tre representantene fra Frp hen, og hva kreves det for å komme på Stortinget?

Arne Sauar Agder Samfunnsutvikling