Er tiden for prosjekt Andersson i ferd med å renne ut?

IKKE HAPPY: Arendal Fotball-supporter og talsmann for supportergruppa Forza Arendal, Karl-Gunnar Ellefsen (bak), er lite fornøyd med situasjonen i klubben. Innlegg: Supporterne til Arendal Fotball liker ikke det de ser. Lørdagens 0-3-tap mot Vidar i Stavanger fikk Karl-Gunnar Ellefsen, talsmann Forza Arendal, til å ta pennen fatt.



Statistikken er krystallklar. Mattias Andersson har mislyktes totalt. Først ble han hentet for å redde laget fra nedrykk, også ble planen endret til å føre laget opp igjen. Vi vet alle hvordan redningsaksjonen gikk og vi ser «alle» hvordan planen med å føre laget opp igjen er på vei til å gå.

Dyster statistikk

På 26 kamper med Andersson som hovedtrener har Arendal følgende (meget dystre) statistikk: 6 seire, 6 uavgjorte og 14 tap. Ja, jeg er fullt klar over at det var bekmørkt forrige sesong, men det er ingenting som har endret seg.

Misforstå meg rett; Mattias Andersson er en fantastisk person. Kanskje en av de hyggelige hovedtrenerne jeg har møtt. Han har tatt oss supportere godt imot og snakket med oss flere ganger. Som Arendal-trener har han derimot mislykkes.

Jeg har lenge forsvart ham ovenfor andre supportere og prøvd å overbevise at, om han skulle ha fått sparken, burde det ha skjedd før denne sesongen. Jeg hadde tro på forbedringer og jeg så disse tidvis i sesongoppkjøringen. Det er derimot helt borte nå og det er dessverre lite som tyder at ting kommer til å endre seg.

Det er så utrolig lite forbedring på noe som helst av det som skjer i spillet til Arendal. Det skapes lite, ballen går seint og bakover. Bevegelsene er ikke til stede og spilleren virker ikke interesserte i å gjøre noe som helst. Energinivået til Andersson smitter ikke over på spillergruppen.

Lang tid

Det brukes lang tid på å flytte opp spillere og kaste langt inn i boksen, men det ender aldri opp med noe som er i nærheten av en sjanse engang. Det drar bare ned tempoet og gir motstanderen en konstant mulighet til å ordne på den defensive strukturen gang etter gang.

Jeg stiller også spørsmålstegn ved formasjonen. Er 4-2-3-1 det rette for mannskapet Arendal har tilgjengelig? Det er flere spillere i troppen som tidligere har vist seg mye bedre frem i en 4-3-3-formasjon. Hvorfor henter man for eksempel Preben Skeie til klubben hvis man ikke har noen plan om å bruke han sentralt i banen? Jeg personlig kunne tenke meg at Arendal la om til 4-3-3 eller 4-4-2 for tre-fire runder siden.

Ja, 2. divisjon er tøffere og hardere nå enn noen gang. Nivået er skyhøyt og flere lag satser hardere enn når Arendal Fotball sist rykket opp fra dette nivået. Likevel går Arendal før sesongen ut og sier at man skal rett opp igjen, man gjør altså det samme som ved opprykket til 1. divisjon. Kommer med forhåpninger og forventninger som spillet ikke er i nærheten av å leve opp til.

Krevde opprykk

Jeg krevde nærmest opprykk før sesongen, i hvert fall at man skal kjempe i toppen hele veien. Da nytter det ikke å tape 2-3 hjemme mot Stjørdals-Blink eller 0-3 borte mot Vidar. Det finnes ingen unnskyldninger for dette, dessverre.

Spillerne må også helt klart ta sin del av skylden for det som skjer, men det er Mattias Andersson som har det sportslige overordnet ansvaret. Og kanskje er det på tide at han må betale prisen for det som har blitt levert? Ting kan i hvert fall ikke fortsette slik som dette.

Med vennlig hilsen,

Karl-Gunnar Ellefsen, talsmann Forza Arendal