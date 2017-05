En morgen våknet jeg opp til nyheten om at Arendal var blitt Den Perfekte By

Som de fleste vet, er ikke en Fremtidskapsel egentlig noen kapsel. Den ligner mer en glorete Post-It©-blokk. Været står for dramaturgien. Vinden lemper av ark for ark på blokka, ark for ark med syner og varsler om hva Fremtiden vil bringe.

Hør: Nesten over natten hadde alle former for ran, overfall, prostitusjon, narkosalg, innbrudd, hærverk og vold opphørt! Gatene i den tidligere så belastede byen vår skinte og strålte! Utryggheten var forsvunnet. Ingen var redde.

Nei & nei betyr nei

Post-It©-blokka og vinden forklarte:

Man hadde nok en gang gjort det forbudt å tigge.

Etter at Det Første Tiggeforbudet var avviklet, hadde vårt kjære Arendal nok en gang stått på randen av sin eksistens. I ferd med å kveles av reisende folk med en velbrukt 7 Eleven-kopp for hånden.

Opinionen var i harnisk. Etter frislippet av tiggere kunne man nesten ikke ferdes i byen lenger uten å møte en trengende med et ustemt instrument, eller en krykke, eller med et totalt uinteressant tidsskrift, fylt til randen med hjelpeløs poesi.

Problemet var selvfølgelig ikke at denne «nøden» var utrolig enerverende. Problemet var selvfølgelig at tiggingen bare var et løvtynt ferniss for tøylesløs kriminalitet. En katalysator for all verdens simple bandittgjerninger.

Etter en serie debatter, og et par kommunevalg, endte man opp med å forby tigging på nytt i byen vår. Det skulle vise seg å være en genistrek.

Ved å forby tigging, ut fra argumentasjonsrekken at tigging egentlig var et skalkeskjul for menneskehandel og narkolanging og skurkestreker som i utgangspunktet var forbudt, endte man opp med å forby alle disse tingene TO ganger. Og tro det eller ei, men all den kjipe kriminaliteten forsvant nærmest som dugg for solen. Som ved et trylleslag – i det øyeblikket man effektuerte lovendringen – opphørte alle former for simpel kriminalitet. Aldri mer ble det registret tyveri, narkosalg, prostitusjon, eller noe av det andre drittet disse folka egentlig livnærte seg av, mens de sto med koppen i hånda, og spilte på våre empatiske strenger.

Men det skulle ikke stoppe der.

Han som banka «Kåre»

Siden Fremtidskapsler er utformet som Post-It©-blokker, og siden Fremtiden alltid kommer med vinden, kan fenomener som animasjon oppstå. PostIt©-arkene flyr av gårde i en rasende fart, og levende bilder kommer til syne.

Det var sånn jeg plutselig gjenkjente den gamle rabagasten jeg gikk på skole med for så lenge siden. Det var slik jeg fikk høre hans vitnesbyrd om de fantastiske effektene et dobbeltforbud egentlig medførte.

Runneren fra skoledagene, en banditt som aldri hadde funnet seg til rette, som aldri hadde hatt en eneste seriøs jobb – ansiktet hans materialiserte seg på tidskapsel-blokka. Den gamle ugagnskråka var en angrende synder.

«Jeg tok det ikke alvorlig, ikke sant? Når jeg gjorde pøbelstreker, sa foreldra mine alltid NEI, men jeg skjønte det ikke. De sa bare NEI én gang. Hadde de sagt at det var skikkelig, ordentlig dobbeltforbudt og banke opp … for eksempel «Kåre» hver eneste dag, så hadde jeg selvfølgelig droppa det. Men de sa aldri ordentlig ifra. Jeg visste jo ikke om det bare var dagsformen til fatter’n som var ugrei, jeg visste ikke at det faktisk var råkjipt det jeg gjorde. Hadde de bare sagt TO ganger ifra at det var galt å sparke «Kåre» i skrittet, så hadde jeg skjønt det, liksom. … Og da hadde kanskje «Kåre» hatt unger i dag. Men jeg var jo bare en guttunge den gangen. Jeg mener, bare gjenta at en ting er ulovlig, så skjønner jeg det, liksom.»