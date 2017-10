Døren sto åpen da en ung asylsøker kom inn

KRONIKK: Trefoldighetskirken i Arendal kaster ingen ut, og politiet henter heller ingen derfra. Men den unge afghaneren som har søkt kirkeasyl her, føler nok at døren er åpen inn, men at den er svært lukket ut.

Det gjør alltid inntrykk på meg å høre familiefortellinger om foreldre- og besteforeldrehjem, der døren var åpen for alle. Om den utømmelige kjøttkakekjelen som rommet middag til alle som kom; om en seng som alltid sto oppredd, om plass i stua til alle venner som ramlet inn.

Det er fortellinger der kjærlighet og raushet er kjerneverdier, med den åpne dør som nødvendig og naturlig konsekvens. Hvor viktig er det ikke i livet, å føle seg velkommen inn som den man er, uten å måtte late som. Jeg tenker at dette er helt avgjørende for at livet skal kunne kjennes godt. Det handler om kjærlighet og aksept, om likeverd og respekt. – Og kanskje handler det om et så stort ord som nåde. Man tenker raskt på nåde som et religiøst begrep, og det er det jo. Faktisk er det den store overskriften over reformasjonsjubileet som feires nå i år. Men nåde betegner også noe som skjer mellom mennesker. Benådning Grunnloven slår fast at Kongen i statsråd har lov til å benåde straffedømte. Det betyr at man blir fritatt for konsekvensene av den dommen som er felt.

«Nåde, nåde!» kan kanskje også fortsatt høres fra en og annen snøhaug midtvinters, når én har fått tak på en annen, og snøen svir nedover ryggen under jakka. Som mellommenneskelig begrep tenker jeg at nåde er et tilsvar til noen av de store byrdene vi bærer og lesser på hverandre, som opplevelsen av mindreverd, utenforskap og utrygghet. I skolegården rommer et «nåde, nåde!» fra snøhaugen så altfor ofte et dypere rop. – Et rop om at man ikke har det bra. – Et rop om å få være med som én av de andre. I arbeidslivet står vel ikke nåde akkurat på dagsorden, når fristen er passert før jobben er ferdig. Vel finnes det gode arbeidsvilkår og rause arbeidsgivere, men hvem har ikke kjent på press og slitasje, eller usikkerheten som hvisker én i øret når man sammenligner seg med andre? I våre nærmeste relasjoner er det kanskje både enklest og vanskeligst å vise nåde. Vi viser stor forståelse, elsker hverandre og tar hverandres side. Eller vi blir hverandres bitreste fiender, fordi det når så dypt og slår så hardt. Åpen dør Den amerikanske teologen Gordon Lathrop står bak uttrykket «Strong center, open door». I kirken skal nåde stå i sentrum, sier han, og tar selvfølgelig utgangspunkt i ordets religiøse betydning. Men han snakker like fullt om kjærlighet og raushet som kjerneverdier, med den åpne dør som nødvendig og naturlig konsekvens. I Trefoldighetskirken i Arendal ble vi for noen få uker siden utfordret på hva det betyr i helt konkret forstand. Det var midt i konfirmantundervisningen og hoveddøren sto åpen. En ung asylsøker gikk inn gjennom den åpne døren. Han er en av de 130 unge afghanerne som kom til Norge i 2015, som har fått avslag på sin asylsøknad og står foran deportasjon til Kabul.

Fra hver sin side har både Den norske kirkes biskoper og politiet vært klare på at kirkeasylet skal respekteres. Kirken kaster ingen ut. Politiet henter ingen derfra. Det er et rom for nåde, der man på sett og vis er fritatt for konsekvensene av avslaget, så lenge man er der inne. Samtidig er det et svært vanskelig rom å være i, praktisk og menneskelig. Døren er åpen inn. Ut føles den nok svært lukket. LES OGSÅ: Kirkeasylantens verge: – Han er veldig engstelig Av mange ulike grunner tenker jeg at det har blitt vanskeligere å holde dørene åpne på samme måte som før. I landet: Mange kommer til oss fra andre steder i verden, med tro og tradisjon og kultur som føles fremmed. Likesom man kan oppleve seg fremmedgjort når man kommer hit. Fra hver vår kant kjenner vi på frykt for at det vi setter høyt skal endres eller tas fra oss. Lukkede dører I byen, i Arendal og andre byer: Det finnes gode dører som er åpne for den som strever. Men det finnes også mange lukkede. Skranker og telefonkøer og søknadsskjemaer og ventetid lar døren stå bare så vidt på gløtt. Når arbeidstiden er over, låser vi kontordøren og går hjem, mens noen kunne trengt et virkelig «seven-eleven».

I hjemmet: Jeg overveier sjelden en kjøttkakekjele til 12. 400 gram kjøttdeig er mer nærliggende, og jeg rekker så vidt taco for fire. Kommer det flere må vi improvisere. Det har med tid å gjøre – og tilhørighet og vennekrets og mange ting. Men jeg tar meg i å lengte til den store kjelen og den oppredde sengen og alle som ramlet inn, når jeg hører noen fortelle. Jeg lengter til et sentrum der døren står åpen: «Strong center, open door». Og det er nettopp dette sentrum eller kjernen, som kan gjøre den åpne dør mulig, tenker jeg. Jeg mener ikke å snakke enkelt om store og vanskelige dilemma, politiske, religiøse eller medmenneskelige. Men vi står foran mange valg, både som nasjon og person, der dette med kjerne og sentrum blir avgjørende for hvordan vi forholder oss. Skolen i Minneapolis Når Lathrop skriver om dette sentrum, sier han vi skal være ærlige og aldri lyve eller late som. Han sier at mangfoldet skal være tegnet på et levende fellesskap. Han sier at dørene skal stå vidåpne og vende både innover og utover, så vi kan ønske hverandre velkommen inn og samtidig se ut; ut til naboen, ut til gata og ut til verden. For en stund siden bodde vi et par år i Minneapolis. Barneskolen lå rett ved universitetet og hadde elever fra mange land. Hver uke var ett barn i klassen utpekt til å være «star of the week». På en stor plakat fikk man lime bilder av seg selv, av familie eller venner eller kjæledyr. Man fikk ta med seg en ting hjemmefra, som betydde noe spesielt. Når uken var omme fikk man en skoletime til å fortelle og svare på spørsmål; «stjernen» på en stol, de andre på gulvet.

Kjærlighet og nåde Jeg opplevde måten det foregikk på som et eksempel på et sterkt sentrum med en åpen dør. Det var gjort med respekt og interesse for hver og en, med et «velkommen til oss» og med blikk ut på den enkeltes verden. Ligger det også nåde gjemt i ideen bak «star of the week»? Hvis nåde oss mennesker imellom, er et tilsvar på mindreverd og utenforskap og utrygghet, så JA!