- Det spøker for juletorsken Julemat på sørlandsfat: Fisk er en viktig kulturingrediens i den høytiden vi er inne i, men denne tradisjonen trues nå av et byråkrati tilpasset en helt annen del av Fiskeri-Norge, skriver Grimsrud. På bildet ser vi fiskehandler Kjell Rune Kirkeland i Molde, som selger mest kveite, torsk, laks og lutefisk til jul. (Foto: NTB scanpix) Dagens regjering har gått til kamp mot økt byråkrati. Likevel igangsetter fiskeriminister Per Sandberg (Frp) etter nyttår en landingsforskrift og ressurskontroll for hele Fiskeri-Norge. Nå må flere fiskemottak på Sørlandet legge ned sin virksomhet. 28.12.2016 kl 11:28

Erlend Grimsrud

Tlf: Fiskerlaget Sør

Tlf:

SYNSPUNKT

Krølltorsk, levende torsk, trekkspilltorsk, taretorsk, blanktorsk; den kjære juletorsken har mange navn på Skagerrak-kysten og er en viktig kulturingrediens i høytiden vi nå er inne i.

Nå trues imidlertid denne tradisjonen av et byråkrati tilpasset en helt annen del av Fiskeri-Norge.

Torsken fiskes i større omfang i Nord-Norge, der den er bedre kjent som Skrei. Den kommersielle verdien i nord er vel så viktig som den kulturelle.

Så stor og viktig er den, at Fiskeridirektoratet ikke har kapasitet til å utføre tilstrekkelig kontroll av det store fiskeriet. Det er derfor laget en landingsforskrift for hele kysten, som skal gjøre ressurskontrollen enklere.

Fiskeridirektoratets fremtidsstrategi er nemlig «enkel og tydelig forvaltning» og «brukervennlig offentlig sektor». Men denne forskriften er riktig å spørre hvem brukerne er – egne ansatte i direktoratet eller næringsaktørene?

Etter nyttår må altså all håndtering av fangst dokumenteres. Hvert ledd av pakking, filetering, røyking, kutting, fiskematproduksjon og forsendelser skal føres i journaler, som skal følge fisken gjennom mottaket.

For store mottak med mye råstoff og strømlinjeformet produksjon kan det være overkommelig, mens situasjonen er ganske annerledes for fiskeriet her i sør.

Fiskemottakene våre mener journalføringen vil kreve uforholdsmessig store investeringer og arbeidskraft. Eller skal vi si unødvendige?

Vi har allerede et omfattende apparat for å ivareta ressurskontrollen gjennom sluttseddelen som fisker og mottak må signerer ved levering. Vi ønsker Fiskeridirektoratet velkommen til kontroll på kaia!

En rekke av våre fiskemottak her i sør uttaler at de nå må legge ned. De som fortsetter, vil måtte prioritere sin drift for å begrense journalene. Altså vil det ikke være lønnsomt å ta imot mindre partier med blandet fangst fra mindre båter, slik som juletorsken.

Det vil heller ikke være lønnsomt å videreforedle fangsten, selge den i egen butikk eller videresende fisken til mindre sjømatforretninger i Norge, sammenlignet med ubehandlet eksport til auksjoner i Danmark og Sverige, som krever færre journaler.

De minste fiskefartøyene langs kysten vår vil nå bære straffen for kravet til likebehandling i fiskeriforvaltningen.

Endringen skjer på fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sin vakt i en regjering som har gått til kamp mot økt byråkrati.

Det har riktig nok vært mindre tilpasninger av forskriften etter kontakt med næringsorganisasjonene.

Vi fikk støtte fra en evalueringsrapport av forskningsinstitusjonen NOFIMA, som viser at forskriften vil slå særlig uheldig ut for bedrifter i Sør-Norge med stort artsmangfold og høy grad av videreforedling.

Men juletorsken er fremdeles ikke trygg.

Fiskerne på Skagerrak-kysten ønsker alle en god jul med gode tradisjoner. Vårt store ønske for julen, er at du som ønsker lokal sjømat etter nyttår, vil slå ring om våre fiskemottak og oppfordrer våre politikere til en siste innsats for å la fiskerinæringa på Skagerrak-kysten leve videre.

Erlend Grimsrud

Fiskerlaget Sør

På vegne av lokale fiskere og fiskemottak