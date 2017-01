«Det er mange gode grunner til å snu» Veibelysning på ny e18: Med veilys vil livreddende hjelp komme raskere frem, eldre trafikanter med redusert nattesyn ville føle seg tryggere og alle trafikanter vil nyte godt av en strekning med få ulykker, skriver Harald Alsvik. Slik som vi ser på bildet, vil trolig nye E18 bli seende ut uten veilys, og det vil være helt trygt, mener Nye Veier. (Foto: SKJERMDUMP FRA VIDEO, TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT) Det er dyrt å være fattig, men det er ingen faglig tvil om at veibelysning gjør veier sikrere. Derfor håper jeg Nye Veier ikke lar det går prestisje i denne saken, men snur. Det vil bli oppfattet som en klok handling. 19.01.2017 kl 09:07

SYNSPUNKT

Mange gleder seg over at byggingen av ny firefelts motorvei mellom Arendal og Tvedestrand er i gang. Det er Nye Veier som har ansvaret, og dette nye selskapet har på mange måter vært et friskt pust i veiutbyggingen.

Målet er tilsynelatende å anlegge ny vei på en bedre og mer effektiv måte enn før, ved å redusere åpenbart unødvendig byråkrati og effektivisere alle ledd i prosessen.

Så vidt meg bekjent er også målet å se veiutbyggingen i et helhetlig perspektiv og dermed unngå klattvis, fordyrende utbygging med unødvendig mye snorklipping.

Det er mange ting å ta hensyn til når nye store veiprosjekter skal realiseres. Noen viktige prinsipper gjelder miljø, fremkommelighet, fart og sikkerhet.

Sikker og trygg ferdsel på den nye veien må ha første prioritet. Det var derfor med stor overraskelse jeg leste at Nye Veier ønsker å bygge veien uten veilys på hele strekningen.

Så vidt jeg vet, så er det ingen faglig tvil om at veibelysning gjør veier sikrere. Jeg håper at ikke Nye Veier tenker i bedriftsøkonomiske baner.

Her bør vi tenke samfunnsøkonomisk, og da kan regnestykket bli helt annerledes. Det er nemlig mange millioner å spare på tiltak, som hindrer alvorlige ulykker.

Slike ulykker er først og fremst en stor belastning for forulykkede og deres familie og venner. Men siden Nye Veier bruker økonomiargumentet for å unnlate å anlegge veilys, må vi ta hele det samfunnsøkonomiske regnestykket opp til vurdering. Da er det ingen tvil om at det er lønnsomt å ha veilys på denne strekningen.

For en del år siden ble Aust-Agder utpekt som prøvefylke med veilys på E18 langs hele strekningen fra Telemark grense til Vest-Agder.

Jeg formoder at fylket fremdeles har denne statusen, men jeg har ikke greid å få det verifisert.

Derfor er det mulig at Nye Veier er forpliktet av fylkets prøvestatus til å anlegge lys langs hele den nye veien.

Det er mange gode grunner for Nye Veier til å snu i denne saken.

Livreddende hjelp kan komme hurtigere fram, eldre med redusert nattsyn vil føle seg tryggere og alle vil nyte godt av en strekning med få ulykker. Dette vil være et kvalitetsstempel på vårt samfunn.

Det er dyrt å være fattig. Vi må satse litt ekstra for trygghet for liv og helse i trafikken.

Jeg håper ikke det går prestisje i saken. Det vil gi økt status for Nye Veier hvis de snur. Det vil bli oppfattet som en klok handling.

Harald Alsvik

Pensjonistpartiet, medlem av samferdsels- og miljøkomiteen i fylket