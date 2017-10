«Det blir liksom aldri ordentlig politisk hverdag i Sverige» «LYCKLIGA GATAN»: Noe skjedde i Sverige i årene etter 1994, da det utenrikspolitiske annerledeslandet stemte ja til EU-medlemsskap og måtte innordne seg unionens utenrikspolitikk. I dag blir inntrykket av det stabile og harmoniske «folkhemmet» forstyrret av marsjerende nazister i gatene, dødelige kriminelle gjengoppgjør i forstedene og folkedypets protester mot en enorm strøm av flyktninger og asylsøkere, skriver Kjell Pihlstrøm. (Foto: NTB Scanpix) LØRDAGSKRONIKK: Svenskene går til valg neste år etter en valgkamp som har vart siden 2014. 28.10.2017 kl 15:11

Kjell Pihlstrøm Tidligere Redaktør Og Norden-korrespondent For NRK

Her hjemme på berget er en måneds intens valgkamp med påfølgende stortingsvalg som regel mer enn nok for folk flest. Blir det mer da, er nok tålegrensa med partipolitisk strid og krangel dag ut og dag inn i alle kanaler overskredet for mange av oss. Men send da en vennlig tanke over Kjølen! Svenskene går til valg i september om ett år. Men sannelig er ikke valgkampen allerede i gang. Egentlig har den vart helt siden siste valg i september 2014.

Det blir liksom aldri ordentlig politisk hverdag i Sverige. Det svenske folk må pent finne seg i at en fireårig riksdagsperiode arter seg som en eneste lang valgkamp der utspill, påstander, argumenter, angrep og forsvar terpes i en evig rundgang. Dessverre er det lite nytt kommer fram. Det skyldes at de såkalte partikonstellasjonene mellom høyre- og venstresida er altfor fastlåste. Det svekker politikernes evne til å finne løsninger på viktige samfunnsproblemer.

Fulgte svensk politikk

Jeg hadde det privilegiet å følge svensk politikk og samfunnsliv i en tiårsperiode på 90-tallet og godt inn på 2000-tallet. Det høres kanskje ikke veldig spennende ut med tanke på min allmenne heller dystre karakteristikk av svensk politikk i avsnittet ovenfor. Når det likevel ble både spennende og engasjerende, skyldtes det flere høydramatiske hendelser, men også tid til refleksjon over sider av svensk politikk og samfunnsliv der de skiller seg fra vårt eget land.

Min tidligste observasjon kom i forbindelse med den svenske folkeavstemningen om EU høsten 1994. Den bekreftet at svenskene har – eller i hvert fall hadde da – en kollektiv tiltro til eliten, til autoritetene. Riktignok viste alle meningsmålinger at det gikk mot et neiflertall.

Splittet

Men i den avgjørende TV-debatten opptrådte avtroppende konservativ statsminister Carl Bildt og påtroppende sosialdemokratisk statsminister Ingvar Carlsson side om side med toppene i svensk næringsliv. Det var ikke måte på gull og grønne skoger hvis velgerne sa ja til EU-medlemskapet. For selvfølgelig visste eliten best. Det holdt akkurat. Velgerne ble både lokket og pisket inn i EU den kvelden. For både før og i mange år etterpå var det et klart neiflertall i befolkningen. Men i møte med samfunnstoppenes argumenter bøyde meningsmann av.

Et avgjørende svensk poeng høsten 1994 var at samtlige borgerlige partier, inkludert Centerpartiet, var tilhengere av medlemskap sammen med sosialdemokratene, altså en helt annen situasjon enn her i Norge. Her var både Ap og de borgerlige partiene splittet, og norske velgere lot seg som kjent verken lokkes eller piskes inn i unionen, selv etter at broderfolket hadde stemt ja.

Autoritetstro

Resultatet av EU-avstemningen i 1994 er kanskje det beste eksemplet på tradisjonell svensk autoritetstro og tillit til at eliten og at autoritetene vet best. Det har også lenge preget og formet velgernes alminnelige forhold til de politiske partiene i landet.

En av Sveriges fremste valgforskere, professor Sören Holmberg ved Universitetet i Gøteborg, fortalte meg en gang at det svenske partisystemet var så viselig innrettet at det også fanget opp utgrupper og nøytraliserte mer ekstreme velgere både til høyre og venstre.

Moderatene, Sveriges Høyre, tok seg av de ekstreme til høyre, og utgruppene til venstre ble, ifølge Holmberg, nøytralisert gjennom Vänsterpartiet (tidligere Vänsterpartiet Kommunistene). Dermed, hevdet han, slapp man brysomme elementer som Fremskrittspartiet i Norge og Dansk Folkeparti i Danmark. Sverige var det stabile og harmoniske landet, der velgerne lot politikerne fra de etablerte partiene styre og stelle i forvissning om at det var til beste for alle. En tilsynelatende tillitvekkende analyse.

Men nå på 2000-tallet har harmonibildet slått sprekker. En underliggende uro hadde lenge hadde gjæret i folkedypet. Og med Europas mest rause og liberale innvandringspolitikk som åpnet grensene for hundretusener, slo den ut i full blomst. Uroen fikk sitt politiske uttrykk i Sverigedemokratene, det høyrepopulistiske partiet med en tvilsom opprinnelse av brunt grums.

At dette partiet skulle bli Sveriges nest største med en oppslutning opp mot 20 prosent, var nok utenfor fatteevnen til professor Holmberg og resten av den svenske eksperteliten.

Velgeropprør

Nå skyldes ikke Sverige-demokratenes oppslutning at en femtedel av svenskene er innvandringsfiender eller rasister. Den er snarere et uttrykk for et velgeropprør mot etablerte partiers mangeårige meningsmonopol. Kall det gjerne et opprør mot svenskenes overdrevne hang til politisk korrekthet. Og den har med selve det svenske selvbildet å gjøre.

Det hører med til den tradisjonelle svenske selvforståelsen at landet er en moralsk stormakt. Det var en beskrivelse som lenge muligens kunne forsvares. Olof Palme svingte svøpen mot overgrep og undertrykkelse i øst og vest, nord og sør.

Sverige var selve fredsnasjonen, et plettfritt land utenfor stormaktsalliansene, et land som ville mekle og forsone. Med stolthet snakket svenskene om at ikke noe land hadde tatt imot flere mennesker på flukt. I FN og andre fora framsto Sverige som det gode eksempel med en selvstendig stemme i verden.

Men noe skjedde nettopp da Sverige ble EU-medlem. Nå måtte landet innordne seg i Europa og følge unionens utenrikspolitikk. Den tidligere moralske stormakten falmet kraftig. Sverige var ikke lenger noe utenrikspolitisk annerledesland.

I tillegg har bildet av Sverige som det avanserte velferdssamfunnet under sosialdemokratisk ledelse, også bleknet kraftig. I dag blir inntrykket av det stabile og harmoniske «folkhemmet» forstyrret av TV-bilder av nazister på marsj i gatene og dødelige kriminelle gjengoppgjør i forstedene. Det er for få politifolk, integreringen står i stampe og skolene sliter.

Bekymret

Mange er bekymret over samfunnsutviklingen. Et anstrøk av nostalgi gjør seg ofte gjeldende. – Hvor er det blitt av det solidariske samfunnet jeg vokste opp i? spør den kjente TV-journalisten Marianne Rundström i et blogginnlegg, og hun minner om et Etterkrigs-Sverige som skapte sin sterke industri og velferd med stor hjelp av den omfattende arbeidskraftinnvandringen fra Jugoslavia, Italia, Finland og mange andre land.

Dette er lenge siden. Det var i en tid da sosialdemokratiske regjeringer, altså den sterke staten, og den svenske storkapitalen, den såkalte Wallenberg-sfæren, fant hverandre i en allianse som gjorde det mulig å bygge det unike velferdssamfunnet. I dag er sosialdemokratene bare en skygge av sin fordums storhet og partipolitikken så fastlåst, og verken sosialdemokratene eller de borgerlige klarer å stable på beina effektive flertallsregjeringer som kan forme og styre samfunnsutviklingen.

Den sosialdemokratiske statsministeren Stefan Löfven har til det kjedsommelige strukket ut hånda for i det minste å få ett av de borgerlige partiene til å bryte ut av den sementerte blokkpolitikken. Målet hans er å stable på beina et flertall og dermed utmanøvrere Sverigedemokratene fra deres vippeposisjon i Riksdagen. Det har ikke lykkes så langt.

Større avstand

Et annet trekk skiller svensk politikk fra norsk. I Sverige lever og virker topp-politikere med et enormt embetsverk mellom seg og folket. Det er dette embetsverket, eller «myndigheter» på svensk, som fronter og forvalter offentlig styre og stell og er selve «staten» i langt større grad enn i Norge. Avstanden mellom folket og dets valgte representanter blir dermed større enn i Norge.

Kanskje det kan være noe av grunnen til at den politiske eliten i Sverige ikke tidlig nok fanget opp uroen og protestene i folkedypet mot den enorme strømmen av flyktninger og asylsøkere, som i lang tid har kommet til landet og som toppet seg høsten 2015.

«Att lyssna till rörelsen» – å låne øre til det som rører seg på grasrota i arbeiderbevegelsen og i folkedypet – var en viktig leveregel for Tage Erlander og Olof Palme, to av Sveriges mest dominerende statsministre i etterkrigstida. Å kjenne stemningen i alle landsdeler og lag av folket var en forutsetning for deres styringsdyktighet. Einar Gerhardsen hadde den samme evnen her hjemme.

Det ser ut som denne leveregelen ikke følges opp tilstrekkelig verken av sosialdemokrater og borgerlige topp-politikere i Sverige anno 2017.

Om ett år er det valg i Sverige. Velgerne forventer at politikerne gjør noe effektivt mot kriminaliteten, med integreringen, problemene i skolen, krisen i politiet – og ikke minst med et forsømt svensk forsvar i en urolig tid.

Da hjelper det lite med årelange valgkamper med politisk ørkenvandring.

Kjell Pihlstrøm,

tidligere redaktør og Norden-korrespondent for NRK