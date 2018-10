Debatt: Skammelig behandling av de faste campinggjestene Opprørte: Campinggjester sto frem med kritikk i Agderposten tirsdag, etter at de nye planene for Hove ble kjent.. (Foto: Elisabeth Grosvold) Kl 7.04 på morgenen i dag tikket det inne en mail fra Hove Drifts-og Utviklingsselskap AS at vi sammen med de +/- 140 andre faste gjestene med familier blir sparket ut fra Hove Camping pr 31.03 2019. 17.10.2018 kl 13:27 (Oppdatert 13:30)



Mange har hatt campingvogn her i både 10 - 20 og 30 år.

Kl 10.30 ble de nye visjonære planene for campingpassens område presentert på en pressekonferanse. Nå skal vi byttes ut med beachclub, tretopphotell, designhytter, ”glamping” og treningssenter.

Vi har vel hatt at anelse om at noe lå i luften, men dette er for brutalt. Her burde de faste gjestene på lik linje med Arendal kommune vært informert underveis i prosessen på en ordentlig måte, og ikke med kryptiske drypp.

Hvorfor fikk vi ikke beskjed i våres om at dette ble den siste sesongen, så alle hadde fått tid til å områ seg litt. For allerede da var vel planleggingen kommet så langt at driftsstyret utmerket godt visste at 2018 ble siste ordinære sesong for Hove som Campingplass.

Måten dette er gjort på ovenfor oss faste campere på Hove er gjennomført feig og med total manglende anstendighet fra driftsstyrets side.

Og siden politisk og administrativ ledelse i Arendal kommune har vært informert underveis og gitt planene solid støtte, så har de også akseptert at vi behandles på denne skammelige måten.

Helge Nordby

Kvam i Gudbrandsdalen