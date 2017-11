Cassinis grande finale

NASA selv hadde regnet ut at sjansen var veldig liten for at en skulle oppleve vesentlige utslipp, dersom noe skulle gå galt. Men frykten førte til store demonstrasjoner før og under oppskytingen.

Cassini var nesten sju meter høy og over fire meter bred. For å si noe om kompleksiteten til en slik romsonde, var det trukket 14 kilometer med elektriske ledninger inni sonden.

Romsonden Cassini-Huygens ble skutt opp den 15. oktober 1997 og var et samarbeidsprosjekt mellom NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA. Romsonden besto av to hovedelementer: Kretsløpsmodulen Cassini og landingsfartøyet Huygens.

30. desember 2000 passerte sonden Jupiter. Under passeringen ble det gjort en rekke vitenskapelige målinger, og over 25 tusen detaljbilder ble sendt tilbake til jorden.

Den 18. august 1999 skulle Cassini sneie forbi Jorden igjen. Det ble nok en gang arrangert demonstrasjoner mot faren for at sonden skulle krasje med plantene vår og føre til radioaktive utslipp. Alt gikk imidlertid bra, og Cassini styrte videre mot kjempeplaneten Jupiter.

På sin ferd mot Saturn skulle romsonden sneie nær planeten Venus to ganger, deretter nær Jorden, før den skulle suse forbi Jupiter. Slike gravitasjonslyngepasseringer ble brukt for å øke hastigheten til sonden, slik at en både sparte drivstoff og ankom Saturn flere år tidligere.

Mange husker også det ikoniske siste bildet Huygens tok fra overflaten før den gikk tom for strøm. Selv om bilde var av relativt dårlig kvalitet, omtrent som et gammeldags MMS-bilde fra en mobiltelefon i 2000, vil bildet bli en viktig del av romhistorien.

Stråler av is og vanndamp

Cassini fortsatte å gå i bane rundt Saturn for å kartlegge planeten, dens måner og det mystiske og majestetiske ringsystemet. Det er ganske fascinerende at en planet kan ha et 250.000 kilometer bredt ringsystem, som noen steder bare er noen meter dypt.

Cassini oppdaget sju nye måner mellom ringene på Saturn, slik at vi i dag kjenner til hele 67 måner rundt planeten. Cassini hadde et radarsystem som kan «se» ned under overflaten på månen Enceladus. Her oppdaget en at det gjemmer seg et enormt hav under den iskledde månen.

I 2005 oppdaget en at enorme stråler av is og vanndamp skyter ut fra denne månen. Senere har Cassini manøvrert seg gjennom disse isfontenene, slik at en kunne «smake» og finne ut hva fontenen besto av. Instrumentene på Cassini målte salter og organiske molekyler, noe som betyr at havet der har ingrediensene som skal til for å starte organisk liv.

Om bord på Cassini var det også litt norsk elektronikk som måler plasma – eller ladde partikler. For på samme måte som Jorden, har Saturn et magnetfelt, og det påvirker områdene rundt ringplaneten og dens mange måner.

I og rundt magnetfeltet strømmer det ladde partikler. På Jorden ser vi effekten av slike ladde partikler som nordlys. Tilsvarende nord- og sørlys ble også observert av Cassini.

I 2017 var Cassini nesten tom for drivstoff. For å holde seg i riktig bane rundt planeten, justeres kursen stadig ved hjelp av flere små rakettdyser. Uten drivstoff vil en miste muligheten til å justere banen til sonden.