Byplanlegger bekymret: Tilrettelegges det for dårlig for barnefamiliene?

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) utga en studie i 2017, «Samfunnsvirkninger av boligpolitikk – Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner», som viser at dersom kommunene ønsker å være attraktive bolig- og arbeidsmarkeder må nye livsstiler og endrede boligpreferanser ivaretas, og ta opp i seg kvaliteter ved stedet og bomiljøet. Kommunene må kunne tilby varierte boliger avhengig av alder, livsfase og livsstil og ikke minst økonomi.

Data viser at en stor del av våre tilflyttere de seneste årene er i aldersgruppen 67 pluss. Hva er årsaken til det? Hvilke kvaliteter har vi som gjør at vi i større grad tiltrekker oss de eldre enn de yngre? Og hva har vi eventuelt ikke? Er vi i ferd med å bli Norges svar på The Golden coast. – med eldre miljøflyktninger?

Vi vet at unge mennesker trekkes til byene og det urbane liv. Men det er de store byene som vokser, mens småbyene taper innflytterne. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ca. en tredjedel av Norges befolkning bor i de 5 største byene (2017). Det urbane liv er gjerne shopping, kafékultur, arrangementer, pulserende aktivt byliv med forskjellige typer bedrifter, arrangementer og aktiviteter.

Dette understøttes av tilflyttede barnefamilier jeg har snakket med for å høre hva de mener er viktig trivselsfaktorer og hvorfor de bor der de bor. To av dem, Helle Songe- Møller og Siri Østerhus- Lyngvi bor i hhv. Kolbjørnsvik og på Rævesand.

Helle Songe-Møller fremhever Arendals mange flotte kvaliteter som blant annet nærhet til sjø, lys, luft, godt klima, natur og korte avstander. Drømmen var enebolig med hage, nærhet til venner og familie, tilgang og nærhet til sjø og til sentrum. Noe de fant i Kolbjørnsvik. Med barn var størrelsen på bolig viktig, og kvaliteter ved tomten som at den ligger ved sjøen og har hage. Nærmiljøet med sosiale møtearenaer, som blant annet den lokale puben Moringen og Vikafe med is og fellesmiddager sier hun er vesentlig for valg av bosted. Like viktig for tilhørighet er idrettsmiljøet og lokale klubber, som Hisøy IL. Kolbjørnsvik oppleves sentralt, man kjenner pulsen på byen og det er gåavstand til grønne friluftsområder, skole, barnehage og store friområder.

Siri Østerhus-Lyngvi påpeker også beliggenhet, nærhet til sjøen og venner som avgjørende for hvorfor de valgte å bosette seg på Rævesand. I tillegg var det essensielt at boligen kunne bygges ut i takt med familieforøkelse. Det sosiale nabolaget med en god blanding av eldre og unge gir et mangfold som er positivt. Mye av det sosiale liv foregår ut mot gata, for ingen hus skjuler seg bak høye hekker med stor hage. Lokale møtesteder og sosiale aktiviteter trekkes frem som viktige faktorer for trivsel og tilhørighet. Det er bla startet et nabolagsband, og Rævesand bedehus fungerer som forsamlingshus.

Begge tror at mange som flytter fra større byer ønsker eneboliger når de flytter til Arendal. Da ønsker man å utnytte muligheten for større boenheter til samme pris med mer luft, hage og nærhet til sjø. De fremhever også ferjene som knytter øyene til fastlandet som et stort pluss som gir en annen nærhet til sentrum. Vi vil ha byfølelsen, og bruker sentrum til både kultur, shopping og uteliv. De er samstemte i at nærhet til skole og barnehage er viktig.