Å være medmenneske er en kunst

I dag har jeg lyst til å skrive om et tema som berører oss alle. Det handler om hvordan du og jeg lever med hverandre og hvordan vi snakker om og oppfører oss mot hverandre. Først har jeg lyst til å hedre noen hverdagsmennesker som betyr mye for mange.

Jeg tenker på alle dem som uke etter uke gjør en frivillig innsats for andre. Mennesker som er besøksvenner for eldre og flyktninger, mødre og fedre som steker vafler og driver dugnad for idrettslag og musikkorps, unge og eldre som bruker fritida si på å gjøre dagliglivet litt enklere for andre og mennesker som kort sagt bruker tid og krefter på å gi livsmot og håp til andre. De er medmennesker i ordets rette forstand, og de fortjener både takk og ros. Samfunnet vårt hadde vært både fattigere og mindre raust uten alle de frivillige.

Her er det snakk om mennesker som uten betaling og egen gevinst bidrar til at andre får et bedre og enklere liv. Empati og medfølelse handler om dette vanskelige: å prøve og sette seg inn i et annet menneskets liv og ha evne til å kunne se utover sin egen nesetipp.

Å være et medmenneske - et menneske for andre – er en kunst. Det er ingen selvfølge, men vi trenger å øve oss i det både du og jeg.