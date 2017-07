Sommerens beste tilbehør ANVENDELIG: Tenk at noe så billig og lettvint som saltbakt løk kan være så godt! (Foto: Carl Martin Nordby) Saltbakt løk Ingredienser (6 personer)

6 kepaløk

300 g salt

150 g smør

1 neve flat persille

10 kvister timian

2 kvister rosmarin

1 ts kvernet svart pepper

50 g sukker

2 dl sherryeddik

1 ts flaksalt Fremgangsmåte Saltbakt løk: Kutt av røttene på løken, men la rotfestet sitte på. Kutter man for langt inn, smetter løken ut av skallet under bakingen, det vil vi ikke. Løken skal ikke skrelles, bare pirk av det ytterste tørre laget med en liten kniv. Fordel salt i bunnen av formen, og legg løken med roten ned på/i saltet. Sett formen i 180 grader varm ovn eller på en varm grill med lokk, i ca. 1 time. Klem ut innmaten og rull den i smør, urter og gastrique. Det ytterste svidde skallet kastes. Urtesmør: Kok smøret i en liten kjele til det begynner å bruse. Nå har det endret farge til gulbrunt og lukter litt stekt. Trekk kjelen til side og la smøret avkjøles til ca. 60 grader. Skyll urtene og plukk vekk de tykkeste stilkene. Grovhakk urtene og rør dem inn i smøret sammen med pepper. Gastrique: Ha sukkeret i en kjele og sett det på en varm plate. Smelt det til lys karamell, skru ned varmen og hell på sherryeddik. La dette koke ned til en tynn sirup på lav varme. Sprinkle sirupen over løken til slutt. annonse Løk er billig og superenkelt og passer til nesten alt. At det er magisk godt, er en ren sommerbonus. 19.07.2017 kl 09:47

Øyvind Hjelle (NTB)

Kepaløk er den helt vanlige løken som på norsk bare blir kalt løk. Den finnes i flere farger, blant annet rød. Smaksforskjellen på en rød og en gul kepaløk er minimal, om det er noe i det hele tatt. Men den røde fargen gir en sprekere farge som iblant kler retten godt.

Løk er butikkens rimeligste grønnsak, og norsk løk er tilgjengelig hele året. Saltbakt er den supert tilbehør til nakkekoteletter, kvalitetspølser, lammekoteletter, hvalbiffer, laksefilet, hestefilet, viltkjøtt, hel makrell, torsk og burgere – blant annet. Dessuten gjør den seg nesten selv, og kan lages ferdig tidligere på dagen og bare varmes før servering.

Selve saltet som ligger i bunnen, er der mest for å trekke til seg den søte juicen som pipler ut av løken under bakingen. Hvis man ikke har salt under, karamelliserer væsken seg og svir seg til en bitter, mørk gytje som er vanskelig å skrubbe vekk i ettertid. Spander derfor salt for en femmer i bunnen, selv om det kastes etterpå.

Løken inneholder mye sukker. Det er kanskje ikke så lett å kjenne det i rå tilstand, for da er det den sterke, svovelaktige lukten og smaken som er fremtredende. Denne styrken forsvinner helt med saltbaking. Et viktig element ved helbaking av løk er at skallet er intakt og at rotfestet sitter på. Dermed ”koker” løken under trykk inni skallet. Dette gir deg mør, søt og deilig løk som smuttes ut av skallet ved servering.

Smaksmessig trenger søte råvarer en liten syrlig og salt dytt. Sherryeddik kokt inn med litt sukker til en ”gastrique” gir akkurat dette. Fett i form av kokt nøttesmør, samt friske urter, forsterker aller smakene.

Smakfulle urter som passer perfekt til løk, er oregano, flat persille, kruspersille, timian, rosmarin og salvie. Bruk de urtene du har eller liker best. Litt revet sitronskall kan også være godt.