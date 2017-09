Vet du hvor dette er? Send inn svaret ditt VINDUER: Man trengte mye lys til produksjonen. (Foto: ) KUNST: Også på utsiden finner man kunst. (Foto: ) IDYLL: Den tidligere fabrikkbygningen ligger vakkert til ved et vann. (Foto: ) INDUSTRI: Det har vært gravd mye her. (Foto: ) NABOEN: Nærmeste nabo er et daghjem. (Foto: ) annonse Stoffer og kunst: Fabrikk var det her en gang, og fabrikk er det her fremdeles. Selv om det i dag bare er i navnet. 02.09.2017 kl 07:55 (Oppdatert 08:44)



Fabrikkbygningen var et tidstypisk prestisjebygg i tråd med den betydning industriherrene tilla sine virksomheter. En langstrakt bygning med utallige vinduer for å sikre godt arbeidslys. Det var to av distriktets markante kjøpmenn – Raaum og Mortensen – som bygde fabrikken for å kunne levere varer blant annet til sine egne butikker.

Se bildeslide øverst i saken.

Dette var i 1897. Og det fortsatte innen stoffer til etter andre verdenskrig. Da ble forresten bygningen noe forenklet og påført en tredje etasje. Går vi enda lenger tilbake i tid var det tyngre industri her. De mange hullene i terrenget rundt fabrikkbygningen vitner om at det har vært gravd her. Og det har vært gravd dypt. De fleste hullene er i dag godt sikret, slik at ikke noen skal falle oppi.

Etter den industrielle virksomheten var slutt tok vanlig forretningsdrift over lokalene. Det ble et senter for møbler, og også en periode for tepper.

Først for 25 år siden kom dette anlegget under kommunalt eierskap, og da ble det også en viss bruksendring – i retning av kunst. Men interessen for stedet er så visst ikke blitt mindre, spesielt takket være Leo. Interessen strekker seg langt inn i kongehuset.

I dag, 2. september, kan man forresten få med seg en «drivhusåpning» her. Takket være etablissementets driftige direktør har de også en filial i sentrum av byen.

Dersom du vet hvor dette er så send svaret ditt til villeveier@agderposten.no eller det kan leveres i Agderpostens kundesenter i Østregate 5 i Arendal. Du kan også sende svaret i en konvolutt merket med "På ville veier" til Agderpostens redaksjon, postboks 8, 4801 Arendal.

Sist uke besøkte vi Hasseltangen på Fevik i Grimstad.