Ut i finværet? Sjekk turtipset

Mange er godt kjent på Kalvehageneset, men denne gangen går turen østover langs Homborside, først på Søndre Hoveneset og så videre til Hoveneset offentlige friområde. Turen går i røft terreng og krever godt fottøy og at man er god til beins. Det er lagt opp til flere alternative turlengder, og de fleste barn, i hvert fall i skolealder, vil synes det er gøy og utfordrende å bevege seg i det ulendte terrenget. De første hundre meterne går imidlertid på asfaltert sti, og man kan komme fram til postkassen både med sykkel, rullestol og barnevogn. Hvordan kommer jeg til Hovenesene? Fra Grimstad tar du avkjørselen Østerhus/Morholt/Homborsund fra E 18 (Avkjørselen etter Statoil). Følg gamle E 18 til Omresletta og ta til venstre i avkjørsel der det er merket Homborsund. Følg veien nedover forbi innkjørselen til skolen og ta til venstre mot Kjekstad like før Joker butikken i Homborsund. Kjør til høyre etter ca 500 m der det er skiltet til Kalvehageneset. Det er offentlig parkeringsplass der turen starter, med egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede. LES OGSÅ: Turtips: Gå Heiberg opp

Turbeskrivelse Fra p-plassen følger du den asfalterte stien ned til Ramsvika. Hit er det mulig å komme både med sykkel, rullestol og barnevogn. Navnet Ramsvika tyder på at det her har vokst ramsløk, en krydderurt, der de unge bladene kan brukes som tilbehør til matlagingen, til pesto eller ramsløksmør. Turen videre østover er ikke merket og det er ulendt terreng, men du skal følge kystlinjen og vil hele tiden ha havet på høyre side. Det er litt opp og litt ned, men utsikten over Skagerrak er upåklagelig.

Etter et par hundre meter vil du se en stor gravrøys på høyden i retning mot hyttene. I sydlig retning dukker Homborsund fyr opp. Du passerer en liten dam og litt lenger øst runder kysten litt og du vil se en liten småbåthavn inne i bukta. Denne er laget for hyttefeltet. Nedstigningen til båthavna går igjennom litt kratt.

Synes du at turen hit var tøff nok, ja da kan du ta grusveien innover i landet og følge denne fram til Kjekstadveien. Ta til venstre på Kjekstadveien og så til venstre igjen inn til parkeringsplassen der du startet turen. Det er også et alternativ å gå samme veien tilbake og nyte utsynet over Skagerak fra en annen vinkel. Alternativ lang rute Ble du fasinert av denne kyststrekningen og vil oppleve mer, uten å være i båt? Da fortsetter du rundt den lille båthavna og følger kysten videre østover. Det er stedvis ulendt, men naturen og utsikten er flott. Du ser Prestholmen like på utsiden, holmen med den svarte og hvite varden. Idet du forlater Søndre Hoveneset, passerer du en bukt med masse stein. Dette er etterlatenskaper etter den siste istiden hvor alle finstoffer er vasket bort og igjen ligger stein, transportert over lange strekninger. Er du interessert i geologi, vil du her finne mange ulike bergarter.

Rett inn for Prestholmen har Hoveneset en odde som stikker ut i sjøen, nesten som en liten holme. I kanten av denne finner du en liten varde med en trepåle i midten. Der er sitert et bibelvers, Salme 121, vers 1 og 2, samt et vers av den danske dikteren Thomas Kingo. Hva er bakgrunnen for at dette har havnet her? Bygartneren vår, Ove Bach, kjenner historien.

Han kan fortelle at varden etter avtale i sin tid ble satt opp av Magnus Nymann, tidligere sokneprest i Hommedal (Landvik og Eide kirke). Den tidligere soknepresten har et helt spesielt forhold til dette friområdet. Hoveneset friområde ble skilt ut fra hans barndomshjem på Hove, en stor fin gård som ligger på venstre side når du kjører Kjekstadveien ut mot Bufjorden. For å sitere Magnus nokså ordrett i en samtale med bygartneren: ” Tror du ikkje at far gikk hen å solgte dette området til staten, og det uten at mor eller vi barna viste noen som helst ting. Han ville hindre at området ble bygget ned med hytter, sa han i ettertid”. Vi som kan nyte friområdet i dag, må bare sende noen varme tanker i takknemlighet for hans fremsynthet.

Fakta Månedens tur Hver måned legges det ut forslag til turer i Arendal og Grimstad. Nå er også Froland kommune kommet i gang med å legge ut månedens tur. Turene er merket, og det settes opp postkasser hvor turgåerne kan registrere seg.

I Arendal og Grimstad er det kommunens to folkehelsekoordinatorer som foreslår turløyper under navnet «Månedenes tur».

Folkehelsekoordinator Tone Worren Kløcker i Arendal og Christine Mikkelsen i Grimstad presenterer «Månedens tur» i Agderpostens spalter for Arendal og Grimstad.