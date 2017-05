Her er nasjonalparkens aller beste fiskeplasser Hovekilen, Tromøy: Strekningen fra Hoveodden til Sandumbrua byr på mange plasser hvor det er mulig å få sjøørreten til å bite. Det er en fordel å kunne vade ut mot «marbakken», for fisken er sjelden helt inn på grunna. Den beste tiden på dagen er tidlig morgen og kveld. (Foto: Jarle Kvam) Minstemål I Norge er vi så heldige at vi fritt kan fiske i sjøen til eget forbruk, og dette gjelder faktisk også i Raet nasjonalpark – uansett om du fisker fra land eller fra båt, med stang eller med garn. Men fiskepresset på enkelte arter er så stort det er innført minstemålsregler for enkelte arter. Dersom du får fisk under minstemålet, løsnes den forsiktig fra kroken og slippes ut igjen. Vi oppfordrer alle til å respektere disse reglene, slik at våre barn og barnebarn også i fremtiden kan oppleve gleden av å komme hjem fra tur med selvfisket fangst. Torsk: 40 cm

Rødspette: 27 cm

Skrubbe: 20 cm

Sandflyndre: 23 cm

Piggvar: 30 cm

Slettvar: 30 cm

Sjøørret: 35 cm

Det er ikke minstemål for fritidsfiske av fiskeartene sei, lyr og makrell. annonse Sjøfiske fra land er noe av det mest spennende du kan gjøre sammen med familie og venner, og de beste fiskeplassene er ofte bare en kort spasertur fra en parkeringsplass. 13.05.2017 kl 13:57

I Raet nasjonalpark er det mange gode fiskeplasser hvor du kan fiske med stang fra land – året rundt. Her er noen tips som hjelper deg til å finne steder der mulighetene til å få «fast fisk» er mulig.

De beste fiskeplassene

Noen har funnet sine favorittsteder, andre aner ikke hvor de skal begynne. I Raet nasjonalpark er det utallige muligheter hvis du vil bruke litt tid på å utforske områdene, og bevege deg utenfor områder der du er kjent. Vi har laget et kartutsnitt med markering av gode fiskeplasser for sjøørret og torsk/lyr i nasjonalparkområdene i Arendal kommune – som en starthjelp før du finner dine egne favorittsteder.

Torsken

De fleste fisker i håp om å få torsk på kroken, og mange steder er den heller ikke vanskelig å få til å bite, glupsk som den er. Den trives langs bunnen, og den spiser det meste. På fine vårdager kan den svømme tett langs land, og når vårsola varmer opp grunne bukter, vil den også jakte der, for fiskenes byttedyr kvikner til når vanntemperaturen øker. Når sjøen nærmer seg badetemperatur, trekker torsken ned på dypere og litt kjøligere vann. Derfor gjelder det å komme seg ut med fiskestanga allerede nå.

Sei og lyr

Seien er en sprek fisk som gjør den morsom å fiske med stang. Seien svømmer ofte i stim langs land om våren – oftest er det småsei, men en og annen større sei følger gjerne med. Lyren kan på mange måter ligne litt på seien, men den svømmer like gjerne alene rett over bunnen der det er mye tang og tare. Ofte biter den på kroken tett inntil land – etter å ha fulgt agnet et stykke.

Sluk eller naturlig agn?

Når du fisker med haspelstang fra land, er det sluker som ligner på sild som er førstevalget. Gir ikke det resultater er det verd å bytte til søkke og naturlig agn. Hvis agnkroken tres gjennom strimler av sildefilet eller kokte reker, og du kaster langt ut og lar alt synke til bunns før du sveiver snøret rykkvis inn, klarer ikke torsken å motstå fristelsen til å bite – hvis den først har oppdaget agnet. Lyren kan du få til å bite hele året, og fisk på mellom en og to kilo er ikke uvanlig å få tett inntil land. Med naturlig agn kan du også få berggylt på kroken, men siden denne kraftige leppefisken har mindre munn enn torsk og lyr, må du bruke mindre kroker – gjerne agnet med knust strandsnegl eller blåskjell.

Sjøørret

I sjøen kan du fiske etter sjøørret hele året, og den er en hyppig gjest på grunne områder som for eksempel badestrender i månedene før badesesongen starter. I områder hvor sandbunnen er flekket med stein og tang, såkalt «leopardbunn», finner både fisken og byttedyrene mat og skjul.

Vær klar over at det finnes et minstemål for sjøørret i sjøen. Sjøørret under 35 cm lengde skal derfor settes ut igjen.

Slik finner du gode fiskeplasser

Planlegg turen med PC, nettbrett eller mobil. Slå opp på gulesider.no og bruk kartfunksjonen. Søk etter et område du vil besøke og bruk kartet til å se etter nes eller smale sund. Når du zoomer inn på kartet og bytter fra kart til flyfoto, kan du se hvordan bunnforholdene er. Da vil du se hvor det er dypt, hvor det er grunt og du vil se om det er åpne områder med sandbunn eller sandbunn med flekker med tang og tare. Dette gjelder også for områdene ytterst mot havet.

Artikkelforfatter: Øivind Berg