Telefontrøbbel for Agderposten medier Innkommende telefoner til kundesentrene til Agderpostens aviser virker for tiden ikke. 05.12.2017 kl 14:40 (Oppdatert 14:48)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Telefontrøbbelet startet litt over klokken 14 tirsdag og vår leverandør lover at jobber på spreng med å fikse dette. Problemene rammer kundesentrene til følgende aviser: Demokraten

Varden

Grimstad Adressetidende

Vennesla Tidende

Lillesands-Posten

Agderposten Du kan fortsatt nå oss på kundesenter@agderposten.no

