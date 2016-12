Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Urørt-vinner klar for Skral URØRT-VINNER: Kristian Kristensen kommer til Skral og Grimstad neste sommer. (Foto: Pressebilde) Kristian Kristensen kommer til Grimstad-festivalen neste sommer. 19.12.2016 kl 09:47

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Toffen Gunnufsen, daglig leder og bookingansvarlig i Skral Festival, mener festivalen nå har sikret seg et supwertalent for fremtiden –Kristian Kristensen synger så det går kaldt nedover ryggen på de aller, aller fleste. En helt unik vokalist i norsk sammenheng, mener han om Skrals ferskeste slipp - Urørt-vinner Kristian Kristensen. I pressemeldingen trekker Gunnufsen frem hvordan Kristensen har solgt ut to konserter på Rockefeller denne høsten, og at det nå duket for allsang og en storstilt musikalsk opplevelse på Groos utenfor Grimstad neste sommer. Kristensen, som gjerne sammenlignes med navn som Bon Iver og Jeff Buckley, har tidligere bergtatt dommere og publikum gjennom deltagelsen i the Voice. Før han gikk helt til topps i Urørt i 2015, mye hjulpet av hitlåten «Lyset». Skral Festival finner sted den 11. og 12. juli på Groos utenfor Grimstad. Til nå er Karpe Diem (NO), Tom Odell (UK), Janove (NO), John Olav Nilsen & Nordsjøen (NO), Max Jury (US), Youngr (UK) og KREAM (NO) klare for festivalen. tarald.reinholt.aas@agderposten.no