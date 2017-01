Underholdt publikum sammen med kjendisene GLEDER SEG: Therese Alvseike før forestillingen i Arendal kulturhus. (Foto: Frank Johannessen) annonse Therese Alvseike underholdt lørdag kveld publikum i Arendal kulturhus sammen med store komikjendiser. 14.01.2017 kl 18:30 (Oppdatert 21:39)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385

Totalt var det 1.400 mennesker på de to forestillingene, og de gapskrattet både av lokale Alvseike og de øvrige komikerne. (Utvidet sak og bilder kommer på agderposten.no søndag formiddag).

Vi møtte den spente arendalitten et par timer før den første forestillingene.

Mens artistene varmer opp, var det mange som forsøkte å få tak i billetter via facebook til humorgallean, som ble utsolgt på kort tid.

– Håper jeg klarer å innfri da. Jeg er glad nå, tror ikke jeg er nervøs, sa Therese Alvseike før showet begynte.

I skarp konkurranse ble hun kåret publikums favoritt til å delta på humorgallaen som det lokale talentet, og allerede før forestillingen har hun blitt booket til sin neste forestilling, i mars.

– Det er jo gøy da, smiler Alvseike.

Slik så det ut da hun ble overrasket av markedssjef Petter Aaland i Agderposten som vinner av kåringen:

Og slik var hun i audition på Madam Reiersen: