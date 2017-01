Tvedestrandsdame nominert til tre Spellemann-priser

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

KRITIKERROST: Jenny Hval slik hun fremstår på coveret til «Blood Bitch». (Foto: )

Jenny Hval fra Tvedestrand er nominert til hele tre priser foran årets Spellemannspris-utdeling, melder NRK.

09.01.2017 kl 07:42

Liv Ekeberg

Det er 44. gang musikkbransjen priser sine, og i år skal totalt 26 priser deles ut, inkludert «Årets Spellemann» og hedersprisen der juryen selv velger vinnerne. Karpe Diem er artistene som er nominert flest ganger, med navnet sitt innenfor fire kategorier, mens Jenny Hval, Aurora, Cezinando og Highasakite er nominert i tre kategorier hver. Hval vant Spellemannprisen i Åpen klasse i fjor, og har det siste året vokst seg større i utlandet. Hun har havnet høyt oppe på flere internasjonale musikksiders kåringer over årets beste album i 2016 med plata «Blood Bitch», skriver NRK. LES OGSÅ: Jenny er klar for Roskilde | – Denne platen krever og fortjener tid for å kunne nytes Tvedestrandskvinnen er i år nominert i kategoriene Indie, Årets tekstforfatter og Årets Album. Årets Spellemannsprisen deles ut 28. januar, og for første gang deles utdelingen opp i to, og skal foregå på både Sentralen og Sentrum Scene i Oslo.