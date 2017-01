Tømreren fra Grimstad trakk seg fra «Anno» LIKER GOD MAT: I onsdagens episode av «Anno» valgte Stian Tusse Tønnessen (26) å trekke seg. (Foto: Frank Foss/NRK/STRIX) annonse Da Stian Tusse Tønnessen (26) fra Grimstad tok farfarens bortgang innover seg, klarte han ikke å fortsette deltakelsen i NRK-programmet «Anno». 11.01.2017 kl 20:50

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Stian Tusse Tønnessen mistet farfaren dagen før «Anno» begynte. Det vekket vonde minner om morens bortgang for fire år siden, skriver Dagbladet.

I denne sesongen av «Anno» har tømreren fra Grimstad blitt kjent som en sympatisk humørspreder.

Sorgen kom over ham

Tønnessen forteller til avisen at han var i sjokk da han gikk inn i «Anno». Sorgen over farfarens bortgang kom over ham da innspillingen hadde startet.

- Den første uka går jeg jo med gruppa, jeg er opptatt hele tida og med én gang jeg legger meg i senga sovner jeg. Og så meldte jeg meg opp til svennestykket. Det gikk helt greit den første dagen, men dag nummer to ble jeg sittende veldig aleine, forteller han.

Og det var under svennestykket at 26-åringen mistet motivasjonen og sorgen kom over han.

Sjokket da han mistet moren

Han forteller til Dagbladet at haner vant til å jobbe konsentrert med håndtverk, men at farfarens død vekket vonde minner til live. Det vekket minner om sjokket da han mistet moren sin.

- For fire år siden mista jeg mamma. Sånn sorg er jeg veldig dårlig på. Så da jeg begynte å kjenne på de samme følelsene mens jeg var der inne aleine, så var det ikke tvil. Det eneste jeg ville var å dra hjem, forteller han åpenhjertig.

«Anno»-deltakeren omtaler morens død som et stort sjokk. Han forteller at han også lenge benektet det som hadde skjedd.

- Jeg hadde gleda meg så lenge, og endelig skulle «Anno» begynne. Og så sitter jeg på et hotellrom i Trondheim, og så dør faktisk farfar. Det var ikke en uventa død, han var gammel. Men jeg trodde kanskje jeg skulle takle det litt bedre enn det jeg faktisk gjorde, da jeg kom litt aleine, sier han.

Dagbladet skriver at det er rundt fire måneder siden Stian Tusse Tønnessen trakk seg fra innspillingen. Han har ennå ikke angret på avgjørelsen om å trekke seg.