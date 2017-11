Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse – Supertorsdag: Se hvem som er klare for Canal Street TIL CANAL STREET: Kim Larsen. (Foto: Pressebilde) TIL CANAL STREET: Julie Bergan. (Foto: Pressebilde) TIL CANAL STREET: Madcon. (Foto: Pressebilde) TIL CANAL STREET: Violet Road. (Foto: Pressebilde) annonse Kim Larsen spiller i Arendal torsdag 26. juli. Det gjør også Real Ones og Violet Road. Samtidig er også Julie Bergan og Madcon klare for festivalen. 23.11.2017 kl 12:57

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 – Et superslipp, rett og slett. Slik innleder Canal Street-sjef Mats Aronsen pressemeldingen om de ferskeste artistene til neste sommers festival. For det første, Kim Larsen. Dansken kan du oppleve etter Real Ones, og før Violet Road på Sam Eydes plass torsdag 26. juli. – Vi må bare kalle dette supertorsdag – ingen annen mulighet, sier Aronsen. Hva Real Ones angår: TIL CANAL STREET: Violet Road. Foto: Pressebilde – Dette er bandet som Canal Street – publikummet har forelsket seg i. Etter utallige henvendelser må vi bare kapitulere: Violet Road må tilbake, begrunner festivalsjefen. LES OGSÅ Disse gutta ønsker de unge seg Lørdag blir det Madcons tur. Duoen, som neppe trenger noen større introduksjon, har blant annet notert seg fem Spellemannpriser. TIL CANAL STREET: Madcon. Foto: Pressebilde Sist, men ikke minst, er Julie Bergan klar for Arendal: Popartisten fra Telemark er kanskje mest kjent for «Arigato», men også for vennskapet med Astrid S. Hun har solgt til gull og platina, og toppet norske lister i ukevis. tarald.reinholt.aas@agderposten.no

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse