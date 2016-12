Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Suksessforfatter til Tvedestrand som popartist KLAR FOR TVEDESTRAND: Jo Nesbø, her avbildet i forfatter-sammenheng. (Foto: NTB scanpix) annonse Di Derre med Jo Nesbø i front holder hovedkonserten på Furøya i Tvedestrand neste sommer. 30.12.2016 kl 18:55

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 – Vi er utrolig glade for at Di Derre har takket ja til å spille på Furøya, vi mener dette er et band som passer utrolig fint inn i programmet vårt. Det sier leder av Kystkulturuka, Siw Johannessen i Tvedestrandspostens omtale av artist-slippet. Di Derre blir headlineren som skal trekke folk til Furøya lørdag 15. juli, som del av Kystkulturuka. Gruppa ble dannet i 1992. Opprinnelsen til navnet, sakset fra Wikipedia, kommer av ordvekslingen som ofte fant sted når de skulle spille: – Hvem spiller i kveld? – Jo, det er nå de derre … Dette ble de dermed hetende. Bandet har siden tilblivelsen mistet to medlemmer. Espen Stenhammer overtok på trommer etter at Sverre Beyer (1958–2002) døde av kreft. Knut Nesbø (1961–2013) spilte gitar i bandet. Nesbøs ikke ukjente bror Jo er frontfigur den dag i dag: – Han han er så absolutt en habil vokalist og gitarist, og sammen med resten av bandet er de kjent for å skape veldig god stemning på konsertene sine, forteller sier Johannesen på vegne av Kystkulturuka til Tvedestrandsposten. Hun påpeker at bandet i nyere tid har spilt få konserter, og at vakre Furøya blir en fin mulighet til å oppleve dem. tarald.reinholt.aas@agderposten.no annonse