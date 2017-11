Strålte i Stjernekamp – nå er hun klar for hjembyen Arendal

Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Lisa Børud og Hkeem, samt Jah Ark & Nico D har meldt sin ankomst: – En stjerneparade, sier festivalsjefen i Canal Street. 30.11.2017 kl 21:58

Tarald Reinholt Aas

Hun slo gjennom som 5-åring med Børud-familien, og ble raskt Kristen-Norges store barnestjerne. Gjennom tolv år har Lisa Børud gitt ut åtte album, to dvd-er og to samlealbum. Arendals-jenta, nå student på Bårdar i Oslo, fortsatte å imponere med sang og dans i NRKs Stjernekamp. 28. juli kan du oppleve henne på Pollenkonserten under Canal Street. – Det blir en fantastisk stjerneparade, sier Mats Aronsen. Han trekker frem artistene som allerede er sluppet til Pollenkonserten – The Main Level, Julie Bergan og Madcon. Nå kommer, foruten Lisa Børud, også Hkeem, Nico D og Jah Ark. Abdulhakim Hassane, som han egentlig heter, fikk artistkarrieren snudd på hodet med debutsingelen «Fy Faen». Låten, nevnes det i pressemeldingen, har hele 29 millioner streams på Spotify. Nico D har på sin side spilt over hele Norge – og på de største reggaefestivalene i Jamaica. Han var i flere år gjesteartist for norske rappere, før han på 2000-tallet etablerte sitt eget navn. Mer reggae blir det med Jah Ark Manifest: «Jah Ark Manifest har siden 1998 holdt det gående i sitt reggae/dancehall/roots-kollektiv. Deres konserter er viden kjent for å ha utrolig kvalitet», nevner Aronsen. – Hvis du ennå ikke har vært på en real JAM-kveld i regi av Jah Ark Manifest er det bare å glede seg.

