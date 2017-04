Slik ferierte Prøysen på Tromøy FAMILIEISOMMER: I årboka har Elin Prøysen en varm skildring med unike bilder fra sommerhytta på Brekka på Tromøy. Her ett av bildene, med far Alf, mor Else og bror Ketil, på vei til brønnen for å hente vann. 50 år siden: Gunder Haugenes (f.v.), Ellen Thorstensen, Anna Sofie Sveinsson og Fridtjof Andersen utgjorde sammen med Thorleif Jensen styret da Tromøy Historielag ble startet i 1967. (Foto: ) FORSIDEN: Tromøy årbok anno 2017. Bildet viser lagets leder, Jan Ommundsen, flankert av Tore Andre Nilsen og Nils Johannes Nilsen på det nylig avholdte møtet om snurrepiperier og antikviteter. annonse Alf Prøysens datter Elin Prøysen har mange hytteminner fra barndommens somre på Tromøy. Det forteller hun om i øyas ferske historielagsbok. 27.03.2017 kl 20:52

Tromøy historielag markerer sine 50 år dette året.

Egentlig ikke før i august da den egentlige feiring skal skje, men allerede nå på tirsdag 28. mars under historielagets årsmøte på Flademoen kretslokale, bretter laget ut sin flunkende nye årbok.

Snurrepiperier

Drøyt 200 sider spekket med godt lokalstoff og under samletittelen «Handel og vandel på Tromøy».

Med forside-bilde av lagets leder, Jan Ommundsen, flankert av Tore Andre Nilsen og Nils Johannes Nilsen, på det nylig avholdte møtet om snurrepiperier og antikviteter, – og med bakside-foto fra en av lagets mange vandringer, på Bjelland og i Alveberget.

Pulserende på Skilsø

Spranget i tid og med referanse til bokas tittel og hovedinnhold, illustreres med bilde av kjøpmann John Kristoffer Johnsen foran sin landhandel på Torjusholmen, og tilsvarende av Olaf Knudsen og Margot Brevik som representanter for det pulserende handels- og næringsliv som engang var på Skilsø.

Handelssentrum på Skilsø

Stiftelses-styret for den gang for 50 år siden, Ellen Thorstensen og Gunder Haugenes, Fridtjof Andersen og Anna Sofie Sveinsson, dukker avbildet opp på årbokas innledende side.

Og som seg hør og bør for en 50-årsjubilant med struktur og livskraft, får leserne også vite navnene på samtlige formenn, æresmedlemmer, styrepersoner samt – ikke minst – de kvinner og menn som i egenskap av redaksjonskomité har samlet og sydd sammen den rekordtjukke årboka.

Det gjelder blant annet Marte Fosse Fensli som sammen med ektemannen Rune Fensli har gjort en imponerende jobb med å vise til at Skilsø gjennom 100 år var et pulserende handelssentrum på øya, Thore Kristian Karlsen med levende skildring om hvordan det var å være gårdsgutt på Rægevig Gård på 1950-60-tallet, Gunnar Vågsnes som har hentet fram beretningen om Tromøy Sommerhotell på Bjelland og Eirik Sørsdal som har gravd fram halvglemte minner fra båtparader, show og kåring av Skjærgårdspiker under såkalte Skjærgårdsfestivaler på Hove på slutten av 1960-tallet.

Prøysens hytteliv

Men årbøkene «Handel og vandel på Tromøy» som høyst sannsynlig kommer til å gå unna som varme hvetebrød, presenterer så mye mye mer.

Eksempelvis har datteren til Alf Prøysen, Elin, skildret sine barndomsopplevelser fra hytta på Brekka med en unik samling av fotografier i boka.

Butikk på Brekka

Høyst sannsynlig vil hun her også trekke fram minner om sin fars nære venn og handelsmann Fridtjof Andersen, som i årboka blir behørig omtalt i Thorbjørn Myhrens skildring av sin fars, Arne Myhrens, nærbutikkvirksomhet på Brekka.

Butikker på Torjusholmen

Tor M. Ulsted er fyldig representert med tre forskjellige artikler, blant annet med til dels muntre minner fra barne- og tenåringsårene på Jonsvoll «og der omkring», livet i «knoppetangen» og rundt butikkene på Torjusholmen får man rikt beskrevet av både Lillemor Kristine Svendsen Lingsten og Martin Zeiffertt.

Førstereisgutt

Tromøy årbok nr. 5 har også skildringer av Såve Heggtveit da han var førstereisgutt med tankeren «Kvernaas», av Finn Olav Andersen om Vestre Færvik og de første beboerne, og av Randolph Chr Endresen da han bedrev forurensende tanksjau om bord i O.B. Sørensens «Heron» …

Tennisklubb

Visste du forresten at Arendals tennisklubb ble etablert på og hadde sin lett eksklusive virksomhet nettopp på Tromøy?

Også den historien får du vite mer om av idrettshistoriker par excellence, Alf Martin Sandberg, om du kjøper og leser Tromøy årbok.

Innsendt av Eirik Sørsdal, årbokredaktør