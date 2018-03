Slapp traileren til filmen om Moland og French Mordene i Kongo: (Foto: Fra traileren) Mordene i Kongo: Tobias Santelmann spiller Tjostolv Moland fra Vegårshei i filmen. (Foto: Fra traileren) Mordene i Kongo: (Foto: Fra traileren) annonse Torsdag la Nordisk Film ut den aller første smakebiten til «Mordene i Kongo» - filmen om Tjostolv Moland og Joshua French. 22.03.2018 kl 19:33



«Våren 2009 krysser de to nordmennene Joshua French og Tjostolv Moland grensen til Øst-Kongo. Få dager seinere spres nyheten om at deres innleide sjåfør er funnet drept. Etter flere netter på flukt i den mektige kongolesiske jungelen, pågripes de to og dømmes til døden».

Slik presenteres traileren til filmen «Mordene i Kongo», som ble sluppet torsdag.

Premiere 12. oktober

- Det har vært utrolig givende, utrolig spennende og utrolig utfordrende film å lage. «Mordene i Kongo» er noe av det vanskeligste jeg har begitt meg ut på som produsent. Det er deilig å se at konturene begynner å forme seg, men den er langt fra ferdig, sier produsent i Friland Film, Christian Fredrik Martin, til Dagbladet.

Filmen er ennå ikke ferdig klippet, men skal ha premiere 12. oktober 2018.

Den er spilt inn i Sør-Afrika og regisseres av Marius Holst. Aksel hennie spilelr Joshua Frencg og Tobias Santelmann spiller Tjostolv Moland.

Over 50 mill. kroner

Filmen har et budsjett på 51,6 millioner kroner.

Tjostolv Molands far, Knut Moland, har tidligere vært positiv til filmprosjektet.

– Jeg synes det er helt greit at denne filmen blir laget, sa han til NRK i 2014.

Tjostolv Moland ble funnet død på cellen sin i august 2013. Joshua French ble benådet og kom hjem til Norge i mai 2017.

Knut Moland sier til NRK at han ikke har noe imot at dødsfallet eventuelt blir med som del av historien, og at han gjerne bidrar i filmarbeidet dersom produsentene tar kontakt.