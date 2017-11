Skrals nyeste navn er fra Balestrand og Åmli TIL SKRAL: Jonas Alaska, her sammen med forloveden Billie Van under Canal Street. Nå venter Skral. (Foto: Erik Holand) TIL SKRAL: Rapperen Kjartan Lauritzen. (Foto: Pressebilde) annonse Grimstad-festivalen med nytt artist-slipp. 08.11.2017 kl 21:44

Til neste sommer kan du opplevde Kjartan Lauritzen og Jonas Alaska på scenen på Groos utenfor Grimstad – i tillegg til listetoppende Cezinando, som ble offentliggjort før helgen.

Flere artist-slipp er i vente fremover.

– Det er mye både gøyal og god musikk som lages i Norge for tiden, og Kjartan Lauritzen er et friskt pust som mange har ønsket seg til Skral. Litt ekstra fint er det å kunne sette Jonas Alaska på programmet, som jo er for lokalfavoritt å regne, sier Toffen Gunnufsen, daglig leder og bookingansvarlig i Skral, i en pressemelding.

Jonas Aslaksen – eller Alaska – er godt kjent for Agderpostens lesere. Nylig offentliggjorde kjæresten Billie Van forlovelsen deres fra scenen. Det kom overraskende på, vedgikk Åmli-artisten.

Her kan du høre hans to ferskeste låter.

Kjartan Lauritzen fra Balestrand omtales i pressemeldingen som et rap-fenomen. Artisten, døpt Per Áki Sigurdsson Kviknes, fikk terningkast 6 fra NRK P3 for sin EP,

