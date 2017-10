Skral var nær slutten, nå satses det mot 2018 BLE SUKSESS: Skral Festival hadde full klaff med været da årets headliner, Karpe Diem, som fylte opp sletta på Groos i Grimstad i sommer. (Foto: Karoline Nerdalen Darbo) annonse Etter sviktende billettsalg i 2016, et forferdelig uvær og økte utgifter, er Skral Festival festival i år tilbake på plussiden. 23.10.2017 kl 15:09



– Årets festival ble en formidabel suksess. En sterk lineup som fikk nasjonal oppmerksomhet samt flere nye konsepter på området, melder Skral Festival selv i en pressemelding.

Ifølge festivalledelsen feires årets tall i disse dager, samtidig som blikket er vendt mot festival i 2018.

– Men, det har vært tøffe tak i kulissene frem mot årets festival, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Alt om Skral Festival

Kostbart i tunnelen

I 2016 satset vi stort og ambisiøst, forteller festivalledelsen videre:

– Fylkesveien inn til Grimstad ble stengt, den skulle brukes til en svært ambisiøs klubb. Bookingen tok sjanser på nye og spennende artister og man hevet dermed grensen for hva som måtte til for at prosjektet gikk rundt. Dessverre uteble de største salgstallene, tunellen ble en svært kostbar affære og et vanvittig uvær ødela hele inntektsgrunnlaget for festivalen onsdagen.

SE ALLE BILDENE: Skral Festival 2017

Kunne vært slutten

– Det kunne ha vært slutten på Skral Festival, og det var nære på. Men med hjelp av Sparebanken Sør, gode samarbeidspartere, en villig investor og masse pågangsmot fikk vi snudd skuta, heter det i pressemeldingen.

– I år ble todagerspassene utsolgt, vi har hatt tidenes forhåndssalg, utstrakt samarbeid med det lokale næringsliv såfremt som en formkurve som bare har pekt oppover. Vi føler festivalen har funnet sin plass i den nåværende form, melder Skral Festival.

– Tilbakemeldingene på årets festival har vært udelt positive fra et svært engasjert publikum. Med nye konsepter som strandfesten etter siste konsert, boblebad og egen «voksenavdeling» med kaffebar og alle rettigheter har vi styrket imaget til festivalen, smiler en fornøyd festivalsjef Toffen Gunnufsen.

Satser mot 2018

Og det peker oppover, også for Skral festival 2018, melder festivalledelsen.

Tallene fra årets forhåndssalg for neste års festival er ifølge pressemeldingen positive.

– Oslo, Grimstad, Kristiansand og Arendal er de desidert største markedene. Vi ser at festivalen har stor rekkevidde utenfor både kommune og fylkesgrenser, heter det i pressemeldingen.

– Skral Festival 2018 skal gjøre det like bra, eller bedre enn Skral Festival 2017. Selv om det er et et hårete mål har vi tro på at det skal la seg gjennomføre. Forhåndssalget er allerede bedre enn det var på samme tid i fjor med større geografisk spredning, så dette lover bra, avslutter festivalsjef Toffen Gunnufsen.