Skolen som skulle gi bygdeungdom nye muligheter fyller 100

For å oppnå examen artium før landsgymnasenes tid, måtte man gå middelskole og deretter tre år på gymnas. Denne muligheten fantes stort sett bare i byene, og for mange var det verken mulig eller ønskelig å sende barna sine til byen for skolegang. Mange bygdeungdom var derfor avskåret fra å ta høyere utdannelse.

Både i byene og på landsbygda var det på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet et voksende ønske om å gi bygdeungdom større muligheter for utdannelse, og i 1914 ble det satt i verk en viktig skolereform. Kirkedepartementet åpnet dette året opp for at landsgymnaser kunne opprettes. Landsgymnasene skulle være fireårige og de bygde direkte på sjuårig folkeskole og ett år på fortsettelsesskole. Dermed skulle bygdeungdommen for første gang få mulighet til å gå opp til examen artium uten å flytte til byen.

Allerede i januar 1914 startet planene for landsgymnaset i Hornnes. Hornnes herredsstyre ga lærer Olaf Kallhovd og Arnt Larsen oppdraget med å reise til Oslo for å snakke med statsråd Bryggesaa i Kirkedepartementet, og Sørlandets representanter på Stortinget. Møtet med statsråden må ha gått bra, for han anbefalte året etter å legge landets første offentlige landsgymnas til nettopp Hornnes. Til tross for anbefalingen, var det til slutt Voss som fikk Norges første offentlige landsgymnas.

Gymnaset var en viktig sak for distriktet, så det gjaldt å ikke gi opp ved første nederlag. I Hornnes skiftet arbeidsnemnda raskt kurs og bestemte seg i stedet for å få etablert et privat landsgymnas. Til det trengtes det midler. Agder-fylkene, en rekke kommuner, samt en del private lag og forretninger ga tilskudd med lovnad om fortsatte tilskudd i 3 år. Med dette klart reiste Olaf Kallhovd igjen til Oslo, nå sammen med lærer Røskeland, for å snakke med Kirke- og undervisningsministeren, som nå var Jørgen Løvland fra Evje. Både statsråd og kirkenemnd ga løfter om statsstøtte dersom det lyktes å etablere et privat landsgymnas i Hornnes.

I 1918 var endelig alt klart for første elevkull, og 25 elever fikk begynne sitt første år på Hornnes private landsgymnas, fordelt på en engelsklinje og en reallinje. De første to årene leide skolen lokaler i Dåsnes, før de i 1920 flyttet inn i folkeskolebygningen i Voilestø. Her holdt skolen til da de første elevene ble uteksaminert i 1922.