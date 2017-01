Rift om billetter til utsolgt humorgalla GLEDER SEG: Therese Alvseike før forestillingen i Arendal kulturhus. (Foto: Frank Johannessen) annonse Til tross for en ekstra forestilling og totalt 1400 solgte billetter forsøker mange fortsatt å komme seg inn på Agderposten og Amfi Arendals humorgalla 2017. 14.01.2017 kl 18:30

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385

Mens artistene varmer opp, er det mange som forsøker å få tak i billetter via facebook til humorgallean, som ble utsolgt på kort tid.

– Håper jeg klarer å innfri da. Jeg er glad nå, tror ikke jeg er nervøs, sier Therese Alvseike.

I skarp konkurranse ble hun kåret publikums favoritt til å delta på humorgallaen som det lokale talentet, og allerede før forestillingen har hun blitt booket til sin neste forestilling, i mars.

– Det er jo gøy da, smiler Alvseike.

Slik så det ut da hun ble overrasket av markedssjef Petter Aaland i Agderposten som vinner av kåringen:

Og slik var hun i audition på Madam Reiersen: