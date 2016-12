Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Q-Meieriene tilbakekaller skummetmelk : Oslo 20050218 Administrerende direktør Bent Myrdahl (bildet) i Q-Meieriene tror at målet om 20 prosent av melkemarkedet innen 2007 vil bli nådd allerede i neste uke. (Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX) annonse Skummet melk i 1-literskartong merket med dato 02.01.17 og meierinummer 1599 tilbakekalles av Q-Meieriene. 22.12.2016 kl 07:14

NTB

Tlf: Det er bare disse kartongene med denne datomerkingen og dette meierinummeret som tilbakekalles. Grunnen er at melken ifølge meieriet har et kvalitetsavvik som gjør at den kan bli sur før utløpsdato, opplyser administrerende direktør Bent Myrdahl i Q-Meieriene. Meieriets skummetmelk med samme datomerking og annet meierinummer har god kvalitet. Det gjelder også all annen melk fra selskapet. Kartongene det dreier seg om, er sendt ut til butikker på Østlandet, i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Forbrukere som har kjøpt de aktuelle kartongene, blir bedt om å kaste melken. (©NTB) annonse