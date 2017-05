Når festivaldagene er over, trår disse til SKAL SPILLE FOR DEG: Sebastian Emes, Dj Wiz og WNDR. (Foto: Pressebilder) annonse – Det blir blir en svett og morsom affære, lover Skral Festivals bookingsjef Toffen Gunnufsen. 26.05.2017 kl 18:21

Fredag offentliggjorde Skral navnene som skal spille på klubb Galleri når festivaldagene på Groos er over.

– I Grimstad sentrum fortsetter festivalnatten med et helnorsk program, med sterke representanter for det som er en ny generasjon av artister, produsenter og DJer i sjangerene urban- og klubbmusikk. Og best av alt: Vi har fått lov av kommunen til å holde det gående en time ekstra på Galleri, melder Gunnufsen i en pressemelding.

– Klubben på Galleri har blitt en Skral-tradisjon, og blir en svett og morsom affære, sier daglig leder og bookingansvarlig Gunnufsen.

Dette skriver han om artistene:

* WNDR er en up-and-coming artist og produsent som slipper sin første singel for Sony Music, “Human”, den 26. mai. Låten «Medicine» har blitt spilt mye på NRK P3, og WNDRs unike kombinasjon av stilarter flettet inn i hverandre har ført til lyttere verden over. Med låter som “You´ll Never Find”, “Meant To Be” og Chris Brown-remiksen “Yo” (i samarbeid med Dan Bravo), har WNDR på kort tid fått et større og større publikum.

* Rykkinn-rapperen Pasha har blitt kalt Norges søteste rapper(!), og er selvutnevnt Batman-nørd! Han ble Ukas urørt på NRK P3 med låten “My Wave”, og har siden spilt på uttalige klubber og konsertsteder over hele landet. Singelen “Colorblind“ (feat. Soul Gem) rundet nylig én million strømminger på Spotify, og Pasha er kjent som en live-artist helt utenom det vanlige.

* Sebastian Emes, også kjent som DJ FMC, jobber som klubb-DJ og house-produsent. Oslo-gutten har vunnet NM to ganger i Red Bulls DJ-konkurranse, og under eget navn produserer han catchy og melodiøs housemusikk. Forrige singel «Keep On» har over 300 000 strømminger på Spotify, og han har spilt med en håndfull norske og internasjonale produsenter som Kartell (FR), 99 Souls (UK), Sonny Alven (NO) og Sjur (NO). 1. mars slapp han låta «Body Over Mine» via labelet Late Call.

* DJ Wiz er en sentral del av det Oslo-baserte klubbkollektivet Jungster, og har som varemerke å levere svett R&B, elektronisk pop og klubbmusikk som skapt for dansegulv over hele landet.

