Naboer stiftet koret som har fylt 20 år

16.10.2017 kl 19:47

Alle skulle synge med eget nebb, og tanken bak koret er at det skal være lav takhøyde for å være med.

Etter som årene har gått har koret gått gjennom en total forandring. Fra å være et «typisk bygdekor» til å bli solide sangere. Etter hvert har kortet gitt ut fem CD-plater og senest nå i forbindelse med jubileet.

Til sammen har de vært ute og sunget ca 800 ganger rundt omkring i inn- og utland.

De har vært sammen ca 5000 timer, noe som tilsvarer 3 årsverk.

Koret er også kjent for å sette verdensrekord i antall timer sammenhengende synging.

Men, mest kjent er nok koret for å si ja til stort sett alle typer oppdrag. Merittlista er lang.

Åmli kirke var fylt til randen med mennesker søndag kveld da koret holdt sin jubileumskonsert.

En sprudlende Tore Konnestad kunne opplyse at koret gjennom årenes løp har vært på så mange basarer at de til sammen har gitt over 1 millioner kroner til fylkets bedehus. Han regnet med at pengene har gått til drifta – strøm og forsikring. Stemningen for jubileumskonserten var satt.

Koret gjorde en god figur og de viser en stor sangglede. Mest applaus ble det nok da Steinar Nodlie entret podiet sammen med Konnestad i et potpurri. Nordlie, som var prest i Åmli i ti år, hadde publikum i sin hule hånd og taket lettet nesten i Åmli kirke da de sammen fremførte en herlig blanding av kjente sanger og salmer.

Det var også gjestekor som ønsket å hylle jubilanten. Først ut var KorUnik fra Åmli. Dette var siste gang vi fikk høre dette koret, da de har besluttet at koret skal legges ned.

Deretter var det to kor fra Froland som overtok. Siden Konnestad nå bor i Froland, har det naturlig nok blitt musikalsk samarbeid her også.

KorForAlle har blitt et kor å regne med. I alder et kor for godt voksne mennesker som også helt åpenbart har sangglede og viser den. – På mange måter er dette et kor som kan sammenlignes med Simonstadkoret. KorGla gjør jo bare det de heter – Etter en litt snublende start, hvor dirigenten manglet, feide Solveig Oveland inn i kirken og fikk koret til å gløde.

Mye glede, mange mektige tekster. Av enkeltprestasjoner må nevnes Lillian Tobiassen Ravnåsen og Tore Konnestad som fremførte «Har du fyr». En skjør tekst og en flott innlevelse.

Konnestad siterte Per Fugelli på at ting må noen ganger må være «GODT NOK».

GODT NOK ble det til gagns da alle korene stilte opp og sang la oss leve – for hverandre som avslutning på jubileumskonserten.

Og, hvem vet. Kanskje vi får se Simonstad Sangkor om nye 20 år. Da er dirigenten 77 år og med det energinivået han innehar vil det ikke være noen stor overraskelse.