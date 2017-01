Nå kan du ta «the Mannequin Challenge» på Skral Festival

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

TILBAKE TIL SKRAL: Sean Paul er igjen på Skral-plakaten. (Foto: Pressebilde)

Sean Paul og Rae Sremmurd opptrer begge under sommerens Skral Festival i Grimstad.

31.01.2017 kl 12:29

Tarald Reinholt Aas

Han toppet Skral-plakaten i 2007. I 2017 kommer han tilbake til den gjenoppståtte festivalen.

– Vi synes så klart at det er ekstra gøy når Sean Paul kommer tilbake etter ti år. Han bygger på mange måter en bru til vår historie, og har dessuten maktet å holde seg helt i toppen av gamet i alle disse årene.

Det sier Toffen Gunnufsen, daglig leder og bookingansvarlig i Skral Festival, i en pressemelding.

I tillegg til å annonsere dancehall-legendens Skral-retur, melder Gunnufsen at Rae Sremmurd også er klare for festivalen til sommeren.

KOMMER: Rae Sremmurd, artistene bak «Black Beatles». Foto: Pressebilde

Du har sikkert hørt duoens Black Beatles – selve lydbildet til internett-farsotten «mannequin Challenge»:

Frys! Har du fått med deg denne trenden?

– Rae Sremmurd er blant de mest spennende artistene om dagen, og det er fantastisk at de har skapt verdenssuksess med sin nyskapende og kvalitetssikre musikk. Vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre publikummet vårt til å delta i «the mannequin challenge», kommenterer bookingsjef Gunnufsen.

Swae Lee og Slim Jxmmi startet for øvrig Rae Sremmurd i 2013, og tok navnet fra sitt eget plateselskap – EarDrummers – stavet baklengs.

Ytterligere to Skral-klare artister ble sluppet tirsdag: Den amerikanske rapperen Russ og norske stortalentet Sigrid,

– Begge er navn det forventes å høre mye om i de kommende månedene, sier Gunnufsen.