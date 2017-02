Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Klovner i klassen ønsker besøk OI, SÅ RARE øyne du har: Klovner må oppdage verden helt fra scratch. Marit Elise Worren Kløcker (t.v.) og Thyra F. Valle. (Foto: Stein Harald Øigård)

Masse fargeglade elever med rare kostymer sitter ved skolepultene i Dramatoriet på Dahlske videregående skole i Grimstad. 07.02.2017 kl 13:21

Irene Hegge Guttormsen

Irene Hegge Guttormsen

Tlf: 957 46 871 Plutselig er vi midt i en berg-og-dalbane. Bevegelser, ansiktsuttrykk, lyder, ingen foreståelige ord. Se stor bildeserie fra klovneskolen her. Hovedhistorien er planlagt, men mye improviseres. Elevene henger seg på hverandre og uttrykket følelser som faller på. De opplever verden på en ny måte når de går inn i en rolle. Åpne dager 9.–16. februar inviterer skolens Musikk, danse og dramalinje (MDD) til Åpne dager. Det blir arrangementer både på dag- og kveldstid. Håpet er at både potensielle elever og andre som ønsker seg en kulturopplevelse, skal komme. En del tiendeklassinger er invitert på info-møte og forestillinger. – Søkertallene går litt opp og ned. Vi håper at elever kan få en opplevelse av at «oi, får man gjøre slike ting her!», sier avdelingsleder Gunnar Skjerdal. Skolen har 10 elevplasser på dans, 12 på drama og 20 på musikk. Nå har flere av klassene hentet fram forestillinger de har øvd inn før – for altså å lage en festival og dermed en bidrag til det lokale kulturlivet. Elevene jobber på tvers av linjene og får slikt et godt samhold – og innblikk i ulike uttrykksformer. Popkonsert Det blir fremvisning av Jens Bjørneboes Semmelweis og den egenproduserte dans/drama-kollasjen Det skjedde i morgen. Det inviteres også til popkonsert med elevenes egne komposisjoner. Der kan tilskuerne stemme på deltakerne – men karakterer settes av lærerne. Og så skal klovnene vise sin egenproduserte forestilling Klovneskolen som de har øvd inn sammen med dramalærer Johan Koefoed, Thomas Askeland Svendsen og Lars Arstad. Starter på scratch Elevene elsker å være klovner. – Klovner lærer av å oppleve. I fjor var jeg en søt og uskyldig klovn. Årets klovn er ekspressiv, høylytt og ærlig, sier Thyra F. Valle som labber rundt med rosa tær og bustete hår. – Med en gang du tar på klovnenese, kan du ikke være det mennesket du er. Du må tenke hvordan livet var hvis du måtte begynne helt på nytt. Ved hjelp av improvisasjon og lekenhet skaper vi magi, sier Marit Elise Worren Kløcker. Klovnene surrer rundt, blir overrasket over at det går an å dytte en stol ned fra bordet. De ramler på gulvet, sitter under en pult, kikker på hverandres rare ansiktsuttrykk, hermer og erter. Som tilskuere blir vi måpende, undrene, lattermilde – og spente på hva som kom i neste øyeblikk. Forestillingen vises neste onsdag.